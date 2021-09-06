上海104歲散戶「堅持每天看盤」　買錯股反暴賺「最怕假日沒盤看」

記者蔡紹堅／綜合報導

上海高齡104歲的奶奶周鴻寶27年前開始投資股市，靠著股市的獲利，她買了冷氣、換了冰箱，還支付了自己白內障手術的費用。時至今日，周鴻寶仍堅持著每天早上打開電視看盤的習慣，但也坦言，過去的大陸股市比較好做，現在難做很多，賺不太到錢。

根據《澎湃新聞》報導，周鴻寶表示，她從1994年開始接觸股票，當時滬股還只有8支股票掛牌，人稱「老八股」，不像現在有3000多支、4000多支股票，她根本記不住，「陌生的、不知道的股票我都不會去買，所以買的都是老股票、熟悉的股票。」

▼周鴻寶股零近30年，至今仍在進行買賣。（圖／翻攝澎湃新聞）



雖然周鴻寶聲稱只買「熟悉的股票」，但她的兒子透露，媽媽之前買進「滄州明珠」（002108），以為是電視台，覺得電視台生意總歸是好的，但滄州明珠根本不是電視台，應該算是製造業。

周鴻寶的兒子還說，媽媽會把要買進、賣出的股票寫在紙上，讓他幫忙處理，有幾次他看錯了，買錯了，也沒有發現，最後還是上漲了，「沒想到買錯的反而特別好。」

周鴻寶指出，她最早進入股市的資金並不多，只有2000元人民幣（27年前匯率），後來一點點漲上去，賺得越來越多，用這些獲利買了冷氣、冰箱，還支付了白內障手術的費用。

▼周鴻寶強調只買「熟悉的股票」。（圖／翻攝澎湃新聞）



周鴻寶也分享了多年的投資秘訣，她提到，自己不懂技術分析，都是低檔買入、高拋低吸，再漲上去她就不管了，不過，也曾經虧過不少錢，「那個時候好做點，現在難做，賺不到錢。」

周鴻寶的兒子表示，周一到周五，媽媽一定準時9點半打開電視看盤，但如果大盤跌的一塌糊塗，就會索性不看，轉台改看戲曲節目，「你跌的一塌糊塗，我就不看你了！」

周鴻寶受訪的當日是周五，由於周六、周日沒有開盤，她略顯落寞的說，「明天後天又沒事做了！」

▼周鴻寶堅持每天看盤，因此到了假日會煩惱沒事做。（圖／翻攝澎湃新聞）

