　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
大陸 大陸焦點 華聞快遞 特派現場 雲視頻

上海104歲散戶「堅持每天看盤」　買錯股反暴賺「最怕假日沒盤看」

記者蔡紹堅／綜合報導

上海高齡104歲的奶奶周鴻寶27年前開始投資股市，靠著股市的獲利，她買了冷氣、換了冰箱，還支付了自己白內障手術的費用。時至今日，周鴻寶仍堅持著每天早上打開電視看盤的習慣，但也坦言，過去的大陸股市比較好做，現在難做很多，賺不太到錢。

根據《澎湃新聞》報導，周鴻寶表示，她從1994年開始接觸股票，當時滬股還只有8支股票掛牌，人稱「老八股」，不像現在有3000多支、4000多支股票，她根本記不住，「陌生的、不知道的股票我都不會去買，所以買的都是老股票、熟悉的股票。」

▼周鴻寶股零近30年，至今仍在進行買賣。（圖／翻攝澎湃新聞）

▲▼上海104歲散戶「堅持每天看盤」　買錯反賺錢「嘆陸股變難做」。（圖／翻攝澎湃新聞）

雖然周鴻寶聲稱只買「熟悉的股票」，但她的兒子透露，媽媽之前買進「滄州明珠」（002108），以為是電視台，覺得電視台生意總歸是好的，但滄州明珠根本不是電視台，應該算是製造業。

周鴻寶的兒子還說，媽媽會把要買進、賣出的股票寫在紙上，讓他幫忙處理，有幾次他看錯了，買錯了，也沒有發現，最後還是上漲了，「沒想到買錯的反而特別好。」

周鴻寶指出，她最早進入股市的資金並不多，只有2000元人民幣（27年前匯率），後來一點點漲上去，賺得越來越多，用這些獲利買了冷氣、冰箱，還支付了白內障手術的費用。

▼周鴻寶強調只買「熟悉的股票」。（圖／翻攝澎湃新聞）

▲▼上海104歲散戶「堅持每天看盤」　買錯反賺錢「嘆陸股變難做」。（圖／翻攝澎湃新聞）

周鴻寶也分享了多年的投資秘訣，她提到，自己不懂技術分析，都是低檔買入、高拋低吸，再漲上去她就不管了，不過，也曾經虧過不少錢，「那個時候好做點，現在難做，賺不到錢。」

周鴻寶的兒子表示，周一到周五，媽媽一定準時9點半打開電視看盤，但如果大盤跌的一塌糊塗，就會索性不看，轉台改看戲曲節目，「你跌的一塌糊塗，我就不看你了！」

周鴻寶受訪的當日是周五，由於周六、周日沒有開盤，她略顯落寞的說，「明天後天又沒事做了！」

▼周鴻寶堅持每天看盤，因此到了假日會煩惱沒事做。（圖／翻攝澎湃新聞）

▲▼上海104歲散戶「堅持每天看盤」　買錯反賺錢「嘆陸股變難做」。（圖／翻攝澎湃新聞）

►低溫烘烤的海鮮變零食！爽吃沒負擔

ET快訊
快訊／郭品超認愛小19歲女星！　閃曬2恩愛照
快訊／長榮2機師、機師兒確定染Delta病毒
快訊／新北幼兒園8幼兒+1家長確診　陳時中：陽性可能更多！
二級警戒到9／20　「11項規定」八大行業仍關閉
快訊／本土病例暴增9例　全在新北市「8位是幼童」
快訊／今增9例本土！　本土確診都在「新北幼兒園」
LIVE／長榮2機師定序出爐　陳時中最新說明
快訊／恐怖砂石車奪命！　高雄騎士彈飛死亡
再見了老爸！王威晨強忍淚水陪走最後一程　辜仲諒、賴清德都來了
手機號碼可查疫調次數　莊人祥曝原理：足跡不一定與確診者重疊
裸睡女大生臀部癢！一掀被驚見猛竄　她嚇到縫14針
游錫堃「感冒2周沒好」　收疫情警示簡訊採檢出爐

分享給朋友：

追蹤我們：

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 大陸最新 全站最新

上海104歲散戶「堅持每天看盤」　買錯股反暴賺「最怕假日沒盤看」

女醒來發現馬桶噴出10幾條魚　4樓住家慘變「水族館」傻眼！

立訊傳產品不合格遭退貨　陸媒：告別「高增長時代」　

京東總裁換人！零售CEO徐雷「成功上位」　劉強東性侵案後放權

幾內亞軍事政變！大陸使館連發2條緊急提醒「暫勿外出」

9歲男童虐殺7歲女童「懸屍2m大樹」！憑DNA定罪　3疑點家屬盼翻案

小男孩「爆哭練琴」　哭聲快蓋過琴聲「貝多芬都沒他慘！」

染Delta病患治癒率100%！　全球首款「新冠特效藥」亮相服貿會

「他們瘋狂搞我下體」　女網紅直播遭6男童扒褲、打臀性騷

壹傳媒：所有董事辭任生效　有序清盤最符利益

叮！「聲林之王3」台中最終海選　原來《我很好騙》是超大魔王

岳母我來惹！王彩樺合體高顏值女兒　熱舞辣翻..庭庭羞認「想出道」

女生日玩SUP突見「鯨魚」靠近　被偷推槳板！驚呼：神奇的相遇

車禍提告...被告接通知「自行到場」　男罵警白目！警怒斥：挑戰公權力

月租6位數店面室內竟藏化糞池　她怒揭房東離譜對話+失憶戲碼

萌娃鏡子前讚嘆美貌「我真漂亮」　雙胞胎姊妹狂嘴：我們長得一樣

運動型少女！正妹超流暢玩長板 走板、交叉步都會網讚：有魅力

彰化警買宵夜「停車場脫口罩抽菸」　被拍檢舉！記1小過+送衛生局裁罰

聽到「妳很棒」！美珠、昭旻、娜拉哭一片　Loco也掉淚..GRAY打氣：照你意思去做吧

車格沒位子！移別人機車被抓包 雙方互毆爆衝突...全傷害罪送辦

上海104歲散戶「堅持每天看盤」　買錯股反暴賺「最怕假日沒盤看」

女醒來發現馬桶噴出10幾條魚　4樓住家慘變「水族館」傻眼！

立訊傳產品不合格遭退貨　陸媒：告別「高增長時代」　

京東總裁換人！零售CEO徐雷「成功上位」　劉強東性侵案後放權

幾內亞軍事政變！大陸使館連發2條緊急提醒「暫勿外出」

9歲男童虐殺7歲女童「懸屍2m大樹」！憑DNA定罪　3疑點家屬盼翻案

小男孩「爆哭練琴」　哭聲快蓋過琴聲「貝多芬都沒他慘！」

染Delta病患治癒率100%！　全球首款「新冠特效藥」亮相服貿會

「他們瘋狂搞我下體」　女網紅直播遭6男童扒褲、打臀性騷

壹傳媒：所有董事辭任生效　有序清盤最符利益

台中港大型起重機翻覆！跨載車司機遭爆頭亡　上百貨櫃也被砸爛

快訊／郭品超認愛小19歲大陸女星！閃曬2恩愛照：I Love You Forever

攻城獅第2代Muse Girls曝光　甜美系女團23人拚正選

快訊／新北幼兒園8幼兒+1家長確診　陳時中：陽性案例可能更多！

快訊／長榮2機師、機師兒確定染Delta病毒！

二級警戒維持到9／20！指揮中心公布「11項規定」八大行業仍關閉

快訊／本土病例暴增9例　全在新北市「8位是幼童」

快訊／今增9例本土、7境外！本土確診都在「新北幼兒園」

4菜1飯只要30元！超佛素食店讓網暴動：這種菜色至少破百

妻身價上億日薪1萬！客家夫月領40K挨罵吝嗇種族　法官說話了

下班後想運動…路上看到窄裙正妹！他衝上去把美臀當籃球抓

大陸熱門新聞

女網紅直播遭6男童扒褲、打屁股性騷

染Delta病患治癒率100%！　全球首款新冠特效藥亮相

17歲高三生沉迷女僕店　花光128萬出國留學費

拖拉機、大貨車相撞15死　死者幾乎都女性

貓咖啡倒閉　30隻貓被丟下「遍地屍體」

壹傳媒：所有董事辭任　有序清盤最符利益

9歲男童虐殺7歲女童！死者家屬見3疑點：連我都不信

買網紅飲料喝到化學味　她細看是「樣品」

馬桶噴出活魚　家變水族館傻眼

賭活蝦塞GG獲勝！他隔天尿尿痛爆

男孩「爆哭練琴」　哭聲快蓋過琴聲

只能玩1小時遊戲　陸青少年擠崩伺服器

習近平「共同富裕」　騰訊、阿里捐上千億

立訊傳產品遭退貨　陸媒：告別高增長　

更多熱門

相關新聞

台積電2年暴增64萬新股東！外資退、散戶進　分析師：長期投資不錯

台積電2年暴增64萬新股東！外資退、散戶進　分析師：長期投資不錯

「護國神山」台積電(2330)一直是許多民眾熱愛的投資標的，原因不外乎公司獲利能力強，體質優秀，法人或分析師推薦投資名單，也永遠少不了台積電。尤其，2020年台積電股價從235.5元起漲後，不少股民陸續上車，總股東數也由2019年的35萬6373人，2020年暴增至60萬9404人，截至今年8月，股東人數更是突破百萬大關，創下歷史新高，短短2年暴增64萬8702人，增幅高達182％。

當沖降稅的不正當性

當沖降稅的不正當性

台股成交量恐怖龜縮34％！老手曝關鍵原因

台股成交量恐怖龜縮34％！老手曝關鍵原因

波段操作的注意要點

波段操作的注意要點

散戶有多瘋台股　2大統計數字告訴你！

散戶有多瘋台股　2大統計數字告訴你！

關鍵字：

散戶高齡散戶104歲散戶

讀者迴響

熱門新聞

政二代闖紅燈嗆「知道我爸是誰？」警隔天竟收2支申誡

趙薇傳出現在「吳亦凡供的47人名單」

吳亦凡爆供出47人「第三批名單」

直播股東拆夥鬧不合　刀插桌留字條「要死一起死」

身邊有確診者？只要「輸入手機號碼」　查你被疫調過幾次

瑞士名錶稱「台灣是國家」辱華　鹿晗速切割解約

命理師點名5生肖　鬼門關以後發大財

內褲爆黏！她月經來「不是用衛生棉」　1天只洗1次醫驚呆

五月天信媽車禍畫面曝　連人帶傘遭撞倒

最想住台北市哪一區？　鄉民答案很一致

快訊／22歲女模墜樓亡「母控女婿惡行」　男方回應了

快訊／台中港300噸起重機翻覆　1命危搶救中

《俗女》陳嘉玲吐「子女心聲」媽秒心碎

空姐密切接觸確診機師　指揮中心給原因

陳時中「一起迎BNT」被打槍！郭台銘霸氣回22字

更多

最夯影音

更多
叮！「聲林之王3」台中最終海選　原來《我很好騙》是超大魔王

叮！「聲林之王3」台中最終海選　原來《我很好騙》是超大魔王
岳母我來惹！王彩樺合體高顏值女兒　熱舞辣翻..庭庭羞認「想出道」

岳母我來惹！王彩樺合體高顏值女兒　熱舞辣翻..庭庭羞認「想出道」

女生日玩SUP突見「鯨魚」靠近　被偷推槳板！驚呼：神奇的相遇

女生日玩SUP突見「鯨魚」靠近　被偷推槳板！驚呼：神奇的相遇

車禍提告...被告接通知「自行到場」　男罵警白目！警怒斥：挑戰公權力

車禍提告...被告接通知「自行到場」　男罵警白目！警怒斥：挑戰公權力

月租6位數店面室內竟藏化糞池　她怒揭房東離譜對話+失憶戲碼

月租6位數店面室內竟藏化糞池　她怒揭房東離譜對話+失憶戲碼

熱門快報

《料理之王2》火熱上映中！

《料理之王2》火熱上映中！

每周五晚間9點鎖定《料理之王2》，王者爭霸精采上菜，請勿錯過！

即時開箱賞屋 房市一手消息！

即時開箱賞屋 房市一手消息！

專家實境開箱賞屋分析，帶你一探究竟北中南房市，不能錯過的最新資訊都在這！

新聞雲APP週週躺著抽

新聞雲APP週週躺著抽

看新聞參加全民搶寶，蘋果3C爽爽抽，周周更新好禮！東森幣好用不藏私！

ETtoday Podcast聽起來

ETtoday Podcast聽起來

專屬年輕人的網路電台，用聲音陪你通勤上班

萌寵快來！2萬大獎等你拿

萌寵快來！2萬大獎等你拿

寵物不管怎樣都好萌！東森寵物雲邀你參加金萌獎，最高2萬大獎等你抱回家。

毛爸媽必看 滿額送好禮！

毛爸媽必看 滿額送好禮！

即日起至9/30參加毛孩打牙祭活動，全站結帳滿額送寵物營養食品！快到寵物雲毛毛商城

台北捷運廣告刊登

台北捷運廣告刊登

ETtoday No.1的廣告代理商，精彩案例搶先看!

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面