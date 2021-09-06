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快訊／蘇貞昌祭連坐法　機師機組員違反防疫規定「航空公司也要罰」

▲▼行政院長蘇貞昌。（圖／行政院提供）

▲行政院長蘇貞昌。（圖／行政院提供）

記者陶本和／台北報導

行政院長蘇貞昌6日召開政院擴大防疫會議，對於機師及機組員之檢疫措施，要求加強硬體設備及相關動線空間的清潔消毒外，也責成各航空公司嚴格督管所屬機師及機組員，若有違反指揮中心相關防疫指引或規定者，除對行為人課予裁罰外，若航空公司未善盡監督管理之責，也應依法開罰。

在本次會議中，指揮中心向蘇貞昌報告，全球疫情目前處於高峰持平，鄰近多國仍嚴峻或再創新高，Delta變異株流行範圍持續擴大，建議持續落實邊境管制並滾動式檢討，也應持續關注開學、各國節慶對疫情之影響，以及全球兒少病例增幅之趨勢。

在國內疫苗接種狀況上，指揮中心表示，已施打1,134萬人次，接種人口涵蓋率已達44.18%，劑次人口比為48.35（劑/每百人），將持續依照規劃施打。

另外，指揮中心也表示，口罩實名制2.0及3.0經統計自第24輪至第41輪之銷售狀況，已自26.4萬份（日均片數18.9萬片）大幅遞減為4.6萬份（日均片數為3.3萬片），降幅高達82.5%，為兼顧民眾預約需求，建議維持目前口罩實名制1.0有關社區藥局及無健保特約藥局之偏鄉衛生所之通路，並暫停口罩實名制2.0及3.0於網路、超商及超市之銷售管道。

至於本次航空公司機師及其同住家人染疫事件，指揮中心表示，目前已採取多項擴大採檢、隔離與相關強化措施，除已於9月3日立即實施5+9新制外，亦強化所有航線外站管理，並持續加強機場防疫及航空器清潔消毒。

指揮中心指出，有關確診學生接觸者之隔離及採檢情形，在密切接觸者部分，此次對於接觸染疫者之接觸者，皆擴大採取預防性集中檢疫措施，此次學生確診案之接觸者有227名列集中隔離，5名列為自主健康管理，應採檢之232人中，227名為陰性，2名檢驗中，3名尚待採檢，而本月3日校園擴大採檢2,656名皆為陰性。

指揮中心也說明，近日本土確診案件尚屬穩定，故建議9月7日至20日維持疫情警戒標準為二級，並視情形適度調整管制措施。

對此，蘇貞昌聽取簡報後表示，針對航空公司機師染疫病傳染給家人的後續檢疫、採檢及處理情形，對於教育部、地方政府教育局以及校方的協助表示肯定，能在第一時間就將可能潛在的接觸者列入採檢及檢疫範圍，也感謝學校老師以及學生家長等各方面都願意配合。

對於細胞簡訊的發送，蘇貞昌表示，此次匡列以及通知的範圍雖廣，但採行這樣的作業模式，是以影響最小的方式提醒民眾對於自身健康產生警惕，而相關醫療院所也大力配合，顯現出台灣人民的團結以及對於防疫措施的支持。

蘇貞昌強調，鑒於台灣產業經濟以及國際貿易往來之空中運輸，以及航班調度的需求，國人對於機師及機組員之檢疫措施已釋出最大的肯定、尊重以及體諒。

他要求，交通部及民航局除了加強硬體設備及相關動線空間的清潔消毒外，更應責成各該航空公司嚴格督管所屬機師及機組員，若有違反指揮中心相關防疫指引或規定者，除對行為人課予裁罰外，若所屬員工之航空公司未善盡監督管理之責，也應依法開罰。

另外，有關口罩實名制之執行情形，蘇貞昌表示目前國內口罩產量已足，民眾取得口罩的方式亦趨多元，在顧及偏鄉民眾預約需求下，口罩實名制2.0及3.0有關網路、超商及超市之銷售通路應可暫停，並繼續維持目前口罩實名制1.0有關社區藥局及無健保特約藥局之偏鄉衛生所之預約及銷售管道。

蘇貞昌說，因目前Delta變種病毒尚在國際間肆虐，國內疫情發展尚待觀察中，絲毫不能鬆懈，請指揮中心在專業評估後，判斷各項防疫管制措施是否需進行調整，並於指揮中心記者會中統一宣布。

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