疫情指揮中心向蘇貞昌建議：9月7至20日維持二級警戒

▲行政院長蘇貞昌。（圖／行政院提供）



記者陶本和／台北報導

行政院長蘇貞昌6日召開政院擴大防疫會議，會中指揮中心報告指出，近日本土確診案件尚屬穩定，故建議9月7日至20日維持疫情警戒標準為二級，並視情形適度調整管制措施。

在本次會議中，指揮中心向蘇貞昌報告，全球疫情目前處於高峰持平，鄰近多國仍嚴峻或再創新高，Delta變異株流行範圍持續擴大，建議持續落實邊境管制並滾動式檢討，也應持續關注開學、各國節慶對疫情之影響，以及全球兒少病例增幅之趨勢。

在國內疫苗接種狀況上，指揮中心表示，已施打1,134萬人次，接種人口涵蓋率已達44.18%，劑次人口比為48.35（劑/每百人），將持續依照規劃施打。

另外，指揮中心也表示，口罩實名制2.0及3.0經統計自第24輪至第41輪之銷售狀況，已自26.4萬份（日均片數18.9萬片）大幅遞減為4.6萬份（日均片數為3.3萬片），降幅高達82.5%，為兼顧民眾預約需求，建議維持目前口罩實名制1.0有關社區藥局及無健保特約藥局之偏鄉衛生所之通路，並暫停口罩實名制2.0及3.0於網路、超商及超市之銷售管道。

至於本次航空公司機師及其同住家人染疫事件，指揮中心表示，目前已採取多項擴大採檢、隔離與相關強化措施，除已於9月3日立即實施5+9新制外，亦強化所有航線外站管理，並持續加強機場防疫及航空器清潔消毒。

指揮中心指出，有關確診學生接觸者之隔離及採檢情形，在密切接觸者部分，此次對於接觸染疫者之接觸者，皆擴大採取預防性集中檢疫措施，此次學生確診案之接觸者有227名列集中隔離，5名列為自主健康管理，應採檢之232人中，227名為陰性，2名檢驗中，3名尚待採檢，而本月3日校園擴大採檢2,656名皆為陰性。

指揮中心也說明，近日本土確診案件尚屬穩定，故建議9月7日至20日維持疫情警戒標準為二級，並視情形適度調整管制措施。