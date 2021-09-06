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抓政二代闖紅燈吃2申誡！起底條子鴿時任保一鎮暴警　2關鍵打臉

▲退休後化名條子鴿的退警酈俊睿曾多次英勇救人登上媒體版面。（圖／翻攝台東縣警局臉書）

▲退休後化名條子鴿的退警酈俊睿曾多次英勇救人登上媒體版面。（圖／翻攝台東縣警局臉書）

 記者張君豪、陳以昇／台北報導

「條子鴿」日前在個人粉絲專業上PO文：指自己過去任警職時曾攔查一闖紅燈駕駛，對方怒嗆「你到底知不知道我爸是誰？」結果逕行舉發後，副分局長立刻打電話來怒罵「他爸是行政院長！」隔天因此遭上級以態度不佳為由處分兩支申誡，條子鴿文末指出「不知遠在日本的謝先生、是否收到我深深地思念」。

▲▼政二代闖紅燈嗆「知道我爸是誰嗎？」警照開罰單…隔天竟收2支申誡。（圖／翻攝條子鴿臉書）

政二代闖紅燈嗆「知道我爸是誰嗎？」警照開罰單…隔天竟收2支申誡。（圖／翻攝條子鴿臉書）

對於退休警員影謝前行政院長謝長廷父子耍特權，謝長廷強力反駁，若對方能提出證據「我下台道歉」但條子鴿說法6日遭到台北市警局打臉，台北市警局指出，「條子鴿」2007年才到台北市警局服務、謝長廷擔任行政院長則是在2005年2月到2006年1月「時序上、條子鴿不可能是在台北市警局任內開到謝維洲的紅單」

謝長廷事後回應「這是假消息，你們都知道我辛苦，告不勝告，反正提出證據我下台道歉，否則我公事忙完再告，大家應該譴責,請他提出證據。」另外有不少綠營人士認為、條子鴿可能是在幫上市新書造勢打書。

儘管駐日大使謝長廷認定這是假消息，但《東森新媒體ETtoday》記者詢問刑事局近兩天值班外勤大隊、以及專責查處網路假消息的偵九、電偵大隊、目前均未接獲綠營支持者、或者謝系人馬出面提告。

警界知情人士透露、條子鴿影射謝長廷兒子闖紅燈耍特權、讓他因「態度不佳」被記兩支申誡過程，除了描述對象外，缺乏服務機關、發生時段、地點等關鍵人事時地物明確資訊，警界甚至懷疑條子鴿就是含沙射影攻擊特定政治人物。

據了解，條子鴿本名酈俊睿，從警曾任職保一總隊、台北市警察局、台東縣警局等單位、2020年在台北市警局任內退休，曾參與警察升等考試、警察佐升警察正考試、在台東縣警局任內曾經因救下欲跳橋、燒炭女子躍上新聞版面。

警界知情人士指出，假設「條子鴿」所言屬實，是謝院長任職期間發生的事情，那時條子鴿人尚在保一總隊任職，警方指出，保一總隊因為鎮暴、維安勤務確曾有編排人力支援台北市警局「但保一支援警力非派出所、交通分隊警員、應無權開單告發」加上保一總隊也沒有副分局長職務、「條子鴿」調任台北市警局時謝長廷已經卸任，該文描述內容與條子鴿任職時序根本就對不上。

另外記者同步詢問國道警察局，國警也表示「條子鴿」酈姓退休警員未曾在國道任職過；警界指出酈員退休後在新黨某台北市議員服務處擔任副主任，是否因政治立場問題才會撰文追打謝長廷父子，有資深警員私下表示，酈姓退警既然當過警察，就應該拿出專業「拿出證據讓對方一槍斃命」認為條子鴿文章內容證據力薄弱「當個小說、或者茶餘飯後的笑話看看就好」。

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