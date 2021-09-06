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約會男「貼心3舉動」爆曖昧！女吐槽：其實很扣分　網笑破盲點

渣男示意圖,滑手機。（圖／記者李佳蓉攝）

▲示意圖，與本文無關。（圖／記者李佳蓉攝）

記者周亭瑋／綜合報導

一名女網友日前跟喜歡她的男生出門，然而對方自以為貼心的舉動，讓她忍不住反感，認為自然一點比較好，太刻意只會弄巧成拙。一番話掀起兩派論戰，不少人吐槽「拜託...不喜歡人家趕快講！」

女網友在Dcard提到，昨天跟心儀她的男生出去，而對方一些看似貼心的舉動，讓她格外尷尬，像是走在路上、人行道、廣場、或有人的地方時，對方都會把她往內側拉，且力道都不小，「每次被拉完，我外套跟領口就歪一邊，有時候還會不小心捏到我的手臂肉，真是夠了，我又不是小孩，再說你直接走到外側，是不是會更快？」

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在約會的過程中，原po踏上高約60公分的石階拍照，明明非常穩固，對方卻突然靠近，把右手舉起來扶著她的背，甚至不小心碰到她的臀部，對此她不禁想吐槽，「我爸都沒這麼擔心我了，不高不高，真的不用這麼大驚小怪沒關係，而且我不喜歡肢體接觸。」

最後，兩人逛完百貨公司，準備搬東西上車，她雙手拿著麥當勞餐點，正思考東西要放哪時，對方突然看著她說，「妳在等我搬嗎？」一席話讓她超錯愕，心想著「噢哇...我整個被當公主病的女生呢！麻煩把你的麥當勞拿走，我讓你看看我力氣多大。」

▲情侶,約會（示意圖／取自免費圖庫Pixabay）

▲示意圖，與本文無關。（圖／取自免費圖庫Pixabay）

對此，網友們紛紛回應，「那只是因為妳不喜歡他」、「如果妳有喜歡對方的話，他做這些生疏的動作時，妳可能會覺得他可愛，結論就單純妳不喜歡他而已」、「喜歡的話妳會暈爆」、「妳感覺很難相處」、「笑死，他一定不是妳的菜」。

不過也有一派人認同，「哈哈一定是處男不知道哪裡亂學」、「通常一些教學影片都這樣傳授，只是他操作起來特別粗糙就是了」、「好能理解妳喔」、「個人覺得就算妳對他有好感，他也不應該有肢體接觸」。

事後，原po也強調，沒有要攻擊或公審男方的意思，知道他立意良善，但有些事情做的太過刻意，反而弄巧成拙，「奉勸大家跟喜歡的對象出去還是自然一點就好，不用特別表現什麼啦，不然我真害怕你連自己都無法駕馭。」

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