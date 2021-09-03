3歲童遭「踩裂肝臟、骨瘦如柴」陳屍床上！　惡保母夫妻下場曝

▲基隆3歲男童遭保母夫妻虐死，法院分別將2人重判12年、12年6月徒刑。（圖／記者郭世賢翻攝）

記者郭世賢、戴若涵／基隆報導

基隆市2020年9月間發生一起3歲男童死亡案！事發當時男童在保母家中午睡，到了下午卻被發現陳屍床上，保母當時稱，孩子已發燒4天，但因沒有健保、找不到家長才會沒帶孩子去看醫生。但檢警查出，保母夫妻不僅出手毆打、以腳踩踏男童腹部，導致男童肝臟挫裂，還將孩子餓到骨瘦如柴，日前法院判決出爐。

回顧整起事發經過，2020年9月25日下午3時許，保母要叫醒男童時，發現他已死亡報案。當時劉姓保母接受媒體訪問時表示，男童之前就有感冒發燒症狀，是因為沒有健保，又聯絡不上家長，才會沒帶孩子去看醫生。

外界原以為男童是因病離世，但檢方解剖男童遺體後發現，男童內臟破裂、頭部皮下組織也有出血的狀況，不排除是生前遭到虐打的舊傷，案情大逆轉，將無照保母跟先生列為被告。

根據檢方調查，劉姓、張姓夫妻涉嫌於2020年6月起4個月期間，拒不提供男童成長所需之足夠食物營養及毆打該孩童，導致男童骨瘦如柴，生長遲緩，頭部、四肢、背部等有多處新舊傷等。

另外，保母夫妻倆2020年7月、9月間，不僅不思妥善照顧幼童，更多次以腳踩踏男童腹部，導致男童肝臟挫裂、身心狀況惡化，同年9月23日出現腹瀉及嘔吐、發燒症狀，但劉張2人見狀除了沒有帶該童就醫，還僅餵食該童少許水及雞湯，而致使男童於2020年9月25日下午死亡。

檢方調查後認定，劉姓保母及其夫張姓男子涉有傷害、凌虐兒童致死之重嫌，向法院聲請羈押獲准，並以觸犯兒童少年福利法及刑對兒童施以凌虐妨害其自然發育致死罪嫌起訴保母夫妻。

基隆地方法院2日宣判，將劉女、張男依成年人故意對兒童共同犯傷害致死罪，分別重判12年、12年6月徒刑。全案仍可上訴。