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爺孫比腳力！7旬資深國腳前進埔里　與足球小將跨世代切磋

▲中華足球隊資深國腳與南投小將交流推廣足球運動。（圖／南投縣政府提供）

▲中華足球隊資深國腳與南投小將交流推廣足球運動（下同）。（圖／南投縣政府提供）

記者高堂堯／南投報導

為了推廣足球運動，一群高齡60、70歲的足球選手所組成的「台灣長青元老足球隊」，5日前進南投埔里鎮，與當地各級學校小將們進行「爺孫級」的跨世代交流賽；領隊洪耀麟和台體大教授趙榮瑞表示，希望能將資源帶進更多偏鄉，讓南投擺脫「足球沙漠」的困境，培養更多好手。

縣府指出，這群不老足球員皆為民國40至60年代的國家代表隊資深國腳，以及自甲組賽事退役者，他們昨天下午頂著蒼蒼白髮，在埔里國小與小二到高一的小將們以球會友；南投縣足球培育發展中心贊助商縺紅實業董事長莊瓊紅、南投縣副縣長陳正昇和教育處長陸正威、縣體育會總幹事洪銘惠和足球委員會主委詹文平等，都親自到場向足球前輩們致意、為足球小將們加油打氣。

▲中華足球隊資深國腳與南投小將交流推廣足球運動。（圖／南投縣政府提供）

▲中華足球隊資深國腳與南投小將交流推廣足球運動。（圖／南投縣政府提供）

台灣體育運動大學教授趙榮瑞近年獲縣府邀請，帶領「璉紅臺體」教練團在埔里國小成立埔里地區少年菁英足球培訓營，定期進行球隊培訓；他表示近期疫情趨緩，因此特別邀請長青元老足球隊到南投跟小朋友交流，除促進足球普及化，也讓民眾瞭解南投不再是足球沙漠，已具有一定的發展水準。

▲中華足球隊資深國腳與南投小將交流推廣足球運動。（圖／南投縣政府提供）

長青隊領隊洪耀麟說，老國腳們巡迴全台缺乏教育資源的偏鄉，跟小朋友比賽與交流，也贈送球衣、球鞋、獎學金，希望讓學童認同足球是可以終身從事、甚至可作為職業的運動，也幫助台灣培養出世界級的球星；莊瓊紅肯定這些元老級前輩們的無私奉獻精神，希望台灣足球發展能遍地開花，有朝一日像歐洲一樣興盛。

縣府教育處指出，南投縣的女足重心在水里、男足在埔里，南投縣女足隊3年後可望成軍，首度代表南投參加全國運動會。
 

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