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葉家妤狂瘦10kg蹦乳溝　爆回歸「感謝」江宏恩

【企劃特輯】

江宏恩「想瘦就瘦」20公斤、演藝圈「瘦身教科書」（圖／業者提供）

藝人葉家妤演出民視8點接檔戲「黃金歲月」， 21日出席視訊會為戲宣傳，葉家妤相隔8年復出，她吐露，為了洗刷之前大肚婆的印象，還暴風式鏟肉10公斤。葉家妤表示：這都是江宏恩的功勞啦！

葉家妤感謝江宏恩 復出民視八點檔
葉家妤感謝信中提到：「我感謝江宏恩大哥。結婚後，息影快八年，這幾年我生了兩個可愛的孩子，安逸幸福的生活讓我胖了至少10公斤，去年一個令我心動不已的戲劇演出角色，讓我想用最好的狀態回到觀眾面前，但我卡關了。還好宏恩大哥他無私的分享給我他成功甩去20公斤的方法，我用了半年，看到自己的改變。今年，民視最新的八點檔《黃金歲月》，你們將會在螢幕上看到最有自信的家妤。謝謝宏恩哥。」

江宏恩「想瘦就瘦」20公斤、演藝圈「瘦身教科書」（圖／業者提供）

▲葉家妤感謝江宏恩的分享，讓她只花了兩周時間就火速消風。

餐後「日塑崩」、睡前「夜塑崩」 半年鏟肉10公斤
因為之前當家庭主婦，葉家妤幸福肥，為了復出，葉家妤透過粉絲團和江宏恩請益瘦身的方法，江宏恩立刻推薦自己一直在食用的輔助瘦身的食品「日塑崩」給葉家妤；一開始，葉家妤按照江宏恩的方法，白天餐後食用「日塑崩」，睡前食用「夜塑崩」，半年就瘦了10公斤，笑言瘦身後劇組工作人員不再緊盯她控制飲食，連老公陳宇風看她的眼神也變得不一樣，害羞說：「眼神很有愛心，夜夜求歡？我就求饒，叫他放過我，但有時候還是會配合，畢竟白天都是他在帶女兒們，總要回饋一下。」

江宏恩「想瘦就瘦」20公斤、演藝圈「瘦身教科書」（圖／業者提供）

▲葉家妤按照江宏恩的方法，效果好到連自己都不敢置信。

江宏恩「想瘦就瘦」20公斤、演藝圈「瘦身教科書」
「想瘦就瘦」是每個明星該具備的本事，江宏恩一年內成功甩掉23公斤，被演藝圈奉為「想瘦就瘦」的祖師爺代表；而他也分享自己瘦身方法給其他明星藝人、助人無數，葉家妤也是受惠者之一；因為江宏恩的提點，葉家妤短短半年就狂鏟7公斤，葉家妤還特別寫了親筆信，感謝江宏恩在她卡關的時候傾囊相授，讓她找回自信。

江宏恩「想瘦就瘦」20公斤、演藝圈「瘦身教科書」（圖／業者提供）

▲下戲之後江宏恩只花了兩周時間就火速消風了八公斤。

一年賣出五十萬組 天王天后都推薦
專業營養師表示，江宏恩、葉家妤所食用的「日夜塑崩」，主要是利用白天加速代謝、睡眠激發瘦素的協同作用，達到快速瘦身、雙倍代謝率的效果，是非常可行的瘦身方式；白天飲食的時候，「日塑崩」可以幫助燃燒阻斷食物中的油脂熱量，餐餐下肚，都變成水煮餐；「夜塑崩」則是在睡眠時，幫助促進代謝激素，可以在睡眠時繼續幫助促進新陳代謝、調整體質；透過日夜循環，讓體重控管更有效率，也是目前唯一一年能賣破五十萬組的代謝輔助產品。

江宏恩「想瘦就瘦」20公斤、演藝圈「瘦身教科書」（圖／業者提供）

▲「日夜塑崩」在屈臣氏、康是美、寶雅等實體通路熱賣到供不應求，甚至一度缺貨。

葉家妤、江宏恩合力推薦『塑崩日夜奇蹟』速甩法寶這裡買！
●官網體驗優惠組：https://chshop.work/3GMTH
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https://youtu.be/aytSMBLTlV8

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