天之驕女飯店總經理　原來是靠「這一味」維持身材！

【企劃特輯】

最近「台日友好」的風氣讓大家紛紛搶用新台幣下架日貨挺一波！事實上，日本產品早就是台灣人的最愛、日本藥廠更是積極研發讓人驚艷的產品，包括最近讓網友瘋狂討論的這款「會瘦的糖」！八點檔女星鄭仲茵靠它輕鬆甩油近6公斤，火辣身材解除中年崩壞危機、女神歸位！

▲八點檔女星鄭仲茵靠日本產品甩油近6公斤。

▲ 鄭仲茵自嘲腰部、小腹肥胖，被稱為「泡芙大媽」。

60年「日南藥廠」研發 500位醫生、博士強強聯手認證

原來這種特殊的糖，就叫做「L-阿拉伯糖(L-Arabinose)」，由1953年創立、擁有60年歷史的日本知名藥廠「日南藥廠」所研發，成份並由日本體重管理三大協會共500位醫生及博士等實力超堅強的專業人士聯合測試通過；同時，除了日本境內，美國FDA也同步針對此成份做了大量的研究，證實了「L-阿拉伯糖」確實能夠有效「阻斷」消化系統對於蔗糖的吸收作用、減少內臟脂肪形成，只要在餐前食用就能夠大幅減少新脂肪形成、達到「去糖減脂」雙重效果，在輔助代謝上獲得美日一致認可。





女神歸位！鄭仲茵「靠吃糖」-6KG重拾火辣身材

鄭仲茵也因為自爆靠「吃糖減肥」而引起網友熱議，美魔女火辣身材的祕密原來就是「L-阿拉伯糖」！在八點檔戲中輩份已經飾演婆婆的她也被狂讚「根本是女神等級」，對於這些讚美，現在不吝惜嶄現好身材的她也大讚「以糖剋糖」實在太有效，讓她能在三週就狠甩６公斤，體脂從30變23，整個人都超級有自信！而鄭仲茵特別強調她食用的是日本原裝進口的包裝產品，對於日南製藥的60年資歷她超放心！

▲鄭仲茵強調她食用的是日本原裝進口的包裝產品，對於日南製藥她超放心。

▲由日本的日南製藥研發L997「L-阿拉伯糖」。

L997超強減脂成份 專業醫師表示用糖養瘦菌

日南藥廠這款「L-阿拉伯糖」超狂減脂成份，日本厚生省將其列為調節血糖的特定保健用健康食品添加劑，日本政府亦輔助L997國民健康減脂計劃！專業醫師指出：L阿拉伯糖是一種特殊結構的天然「左旋五碳糖」，特性是「無法被人體消化道分解」，包括胃跟小腸都沒辦法消化吸收，所以它耐酸耐鹼可以越過胃跟小腸，直接到大腸成為腸道菌的養分，透過這個成份能夠30分鐘在腸道內激增1億個清腸菌、嗜醣菌、嗜脂菌，能夠成功幫助阻醣用重、削脂、清血油，一個療程下來平均可以減重5-8公斤，難怪持續受到消費者的高度詢問！

▲L-阿拉伯糖（L-Arabinose）被美國醫療協會、日本厚生省列入抗肥胖的營養補充劑。

【鄭仲茵見證代言】以糖剋糖、吃糖甩肉

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