　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
民生消費 消費焦點 消費新聞 好康資訊 ET廚房 美妝塑身 | 品味家居 | 名車情報

天之驕女飯店總經理　原來是靠「這一味」維持身材！

【企劃特輯】

天之驕女飯店總經理 原來是靠「這一味」維持身材！（圖／業者提供）

最近「台日友好」的風氣讓大家紛紛搶用新台幣下架日貨挺一波！事實上，日本產品早就是台灣人的最愛、日本藥廠更是積極研發讓人驚艷的產品，包括最近讓網友瘋狂討論的這款「會瘦的糖」！八點檔女星鄭仲茵靠它輕鬆甩油近6公斤，火辣身材解除中年崩壞危機、女神歸位！

天之驕女飯店總經理 原來是靠「這一味」維持身材！（圖／業者提供）

▲八點檔女星鄭仲茵靠日本產品甩油近6公斤。

天之驕女飯店總經理 原來是靠「這一味」維持身材！（圖／業者提供）

▲ 鄭仲茵自嘲腰部、小腹肥胖，被稱為「泡芙大媽」。

60年「日南藥廠」研發 500位醫生、博士強強聯手認證
原來這種特殊的糖，就叫做「L-阿拉伯糖(L-Arabinose)」，由1953年創立、擁有60年歷史的日本知名藥廠「日南藥廠」所研發，成份並由日本體重管理三大協會共500位醫生及博士等實力超堅強的專業人士聯合測試通過；同時，除了日本境內，美國FDA也同步針對此成份做了大量的研究，證實了「L-阿拉伯糖」確實能夠有效「阻斷」消化系統對於蔗糖的吸收作用、減少內臟脂肪形成，只要在餐前食用就能夠大幅減少新脂肪形成、達到「去糖減脂」雙重效果，在輔助代謝上獲得美日一致認可。

天之驕女飯店總經理 原來是靠「這一味」維持身材！（圖／業者提供）

女神歸位！鄭仲茵「靠吃糖」-6KG重拾火辣身材
鄭仲茵也因為自爆靠「吃糖減肥」而引起網友熱議，美魔女火辣身材的祕密原來就是「L-阿拉伯糖」！在八點檔戲中輩份已經飾演婆婆的她也被狂讚「根本是女神等級」，對於這些讚美，現在不吝惜嶄現好身材的她也大讚「以糖剋糖」實在太有效，讓她能在三週就狠甩６公斤，體脂從30變23，整個人都超級有自信！而鄭仲茵特別強調她食用的是日本原裝進口的包裝產品，對於日南製藥的60年資歷她超放心！

天之驕女飯店總經理 原來是靠「這一味」維持身材！（圖／業者提供）

▲鄭仲茵強調她食用的是日本原裝進口的包裝產品，對於日南製藥她超放心。

天之驕女飯店總經理 原來是靠「這一味」維持身材！（圖／業者提供）

▲由日本的日南製藥研發L997「L-阿拉伯糖」。

L997超強減脂成份　 專業醫師表示用糖養瘦菌
日南藥廠這款「L-阿拉伯糖」超狂減脂成份，日本厚生省將其列為調節血糖的特定保健用健康食品添加劑，日本政府亦輔助L997國民健康減脂計劃！專業醫師指出：L阿拉伯糖是一種特殊結構的天然「左旋五碳糖」，特性是「無法被人體消化道分解」，包括胃跟小腸都沒辦法消化吸收，所以它耐酸耐鹼可以越過胃跟小腸，直接到大腸成為腸道菌的養分，透過這個成份能夠30分鐘在腸道內激增1億個清腸菌、嗜醣菌、嗜脂菌，能夠成功幫助阻醣用重、削脂、清血油，一個療程下來平均可以減重5-8公斤，難怪持續受到消費者的高度詢問！

天之驕女飯店總經理 原來是靠「這一味」維持身材！（圖／業者提供）

▲L-阿拉伯糖（L-Arabinose）被美國醫療協會、日本厚生省列入抗肥胖的營養補充劑。

【鄭仲茵見證代言】以糖剋糖、吃糖甩肉
日本原裝進口「日南製藥L997」哪裡買？

● 官網優惠組：https://chshop.work/cHvy0
● momo 體驗入門組：https://chshop.work/7Dxys
● momo 超值特惠組：https://chshop.work/Rxley

●客服專線0800-200-173
https://chshop.work/871FJ

● LINE ID：＠yunjihui
https://youtu.be/Oirb2VHmrAY

►電烤盤激殺2折！中秋爽吃減油烤肉

ET快訊
快訊／桃園北科附工2154師生緊急PCR！　暫不能離開校園
快訊／長榮機師小孩也確診！　全校停課
快訊／雲林驚爆突破性感染！　打2劑疫苗返國確診
打完高端「副作用超棒」！　鍾明軒：不信國產，請去打對岸疫苗
時鐘App鬧鐘不會響！　網狂刷一星負評：重載也沒用
「鯊魚狠咬人頭」恐怖畫面曝！　潛水客跟團眾人嚇瘋狂踢
告阿嬤「略誘罪」！帶8歲孫女失聯6天　家屬不忍了原因曝光
熊熊自曝「影片被流出」感受！　粉絲超心疼：能自嘲不容易

分享給朋友：

追蹤我們：

免費鍵盤逛街！按讚加入ETtoday姊妹雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 消費最新 全站最新

天之驕女飯店總經理　原來是靠「這一味」維持身材！

【廣編】Ksolite 乾洗手潔淨露　「淨護香隨」美麗心上市

永續新時尚！中秋禮盒用整顆鳳梨做成

西門町最後一間肯德基收了！業者回應：商圈調整，將持續拓展店面

只有1天！超商「美式、拿鐵買6送6」　加碼罐裝咖啡、鬆餅也有優惠

全新革命進化！最新4DFWD科技中底結合3D列印與大數據分析　讓你上腳自帶推進力

搶攻在家烤肉！全聯祭出69折、滿500送300　中秋超市優惠一次看

買超商咖啡「免費吃麵包」！還有獨家4款聯名冰　第2件10元開吃

疫情期精品消費成長嚇人！　SOGO復興大改裝搶五倍券商機

【廣編】金門酒廠「世界掄金」中秋享優惠！5年陳高優惠折扣、再抽20年老酒

阿婆車禍！喊「我沒事」騎車離去 到案稱急著巡田水...警：涉肇逃

日本男登山被迷路「蜜熊」黏上 爬肩撒嬌超親人...他急護送下山

美女老師手染霍格華茲「錄取信」蓋獨特封蠟...開學要戴分類帽！

露營40%燙傷！愛女烙「煎熬傷疤」　換藥痛苦哀號...媽忍淚：無法彌補

婦仇者廚房？豆皮煎到爛糊、黏鍋 「五花肉沒退冰就煎」網笑：洗衣板

老婆迷上挖水果！小孩吃水梨球 老公吃挖剩「廚餘」網：是藝術品

王思佳女兒「超奢華滿月禮」曝光！ 「浮誇躺88萬高檔名牌」網全看傻

盧廣仲「神隱5天發聲了」！親上火線回留言　《Reality》原唱聽完《刻在》：這是首好歌

保時捷閃3下切車道、跨越槽化線 「3違規行為被拍下檢舉」挨罰9000

紅燈倒數8秒！2騎士等不及偷跑 下秒警鳴笛攔下網笑：一件雙罰

天之驕女飯店總經理　原來是靠「這一味」維持身材！

【廣編】Ksolite 乾洗手潔淨露　「淨護香隨」美麗心上市

永續新時尚！中秋禮盒用整顆鳳梨做成

西門町最後一間肯德基收了！業者回應：商圈調整，將持續拓展店面

只有1天！超商「美式、拿鐵買6送6」　加碼罐裝咖啡、鬆餅也有優惠

全新革命進化！最新4DFWD科技中底結合3D列印與大數據分析　讓你上腳自帶推進力

搶攻在家烤肉！全聯祭出69折、滿500送300　中秋超市優惠一次看

買超商咖啡「免費吃麵包」！還有獨家4款聯名冰　第2件10元開吃

疫情期精品消費成長嚇人！　SOGO復興大改裝搶五倍券商機

【廣編】金門酒廠「世界掄金」中秋享優惠！5年陳高優惠折扣、再抽20年老酒

基本工資到底漲不漲？　勞團高喊月薪要到26K

紐約大街變泳池！他暴雨中躺充氣床「超chill漂浮」　萬人讚爆

拿玩偶出來曬！兩汪「假扮大娃娃」定格　側躺曬日光浴療癒萬人

飛官朱冠甍+潘穎諄入祀忠烈祠　後人永遠追思

快訊／長榮機師兒確診！桃園「北科附工」2154名師生緊急PCR

紐約暴雨奪60命！　徐乃麟揭「居美學霸兒住處狀況」

看不順眼　夜衝男飆159追逐逼車+急煞擋車！行車紀綠器說真話

16歲少女遭3男侵犯！　「過程被手機拍下」廁所傳淒厲尖叫聲獲救

陳一新／習進平推「共富」企業瘋樂捐　小市民分不到！

莫德納、輝瑞「完整接種方案」變3劑！　佛奇：可能成為新標準

消費熱門新聞

超商「咖啡買6送6」只有1天！

直男用心給「儀式感」讓女友傻眼

adidas 4DFWD讓你上腳自帶推進力

美式賣場口碑爆棚洗碗精補貨首特價

還有2天！超商哈根達斯冰沙買1送1

搶攻開學！肯德基週五早餐49元

全聯烤肉祭出69折　中秋超市優惠一次看

限時7天！爽喝超商咖啡「第2杯10元」

西門町最後一間肯德基收了！業者回應

「麥當勞APP」改版上線現賺6塊雞塊餐

只到9/7！買超商咖啡「免費吃麵包」

八千元「長野麝香葡萄」民眾搶買

金門酒廠「世界掄金」5年陳高享優惠、再抽20年老酒

疫情期精品消費成長嚇人

更多熱門

相關新聞

網揭上班族「有效減肥4招」

網揭上班族「有效減肥4招」

不少上班族嚷嚷著要瘦身，但總是瘦不下來，除了長時間辦公室久坐，加上下午大夥一起訂飲料和下午茶，離理想體重越來越遠，《ET FASHION》整理出辦公室減重4招，微調生活習慣就能甩掉肚子一圈肉。

陳珮騏國小畢業就工作　賺32年養家

陳珮騏國小畢業就工作　賺32年養家

不想發胖？營養師教控制體重9秘訣

不想發胖？營養師教控制體重9秘訣

陳珮騏提倡動保法　喊話立委別只會罵

陳珮騏提倡動保法　喊話立委別只會罵

陳珮騏分手小8歲男友　拍戲吻2男走心

陳珮騏分手小8歲男友　拍戲吻2男走心

關鍵字：

天之驕女鄭仲茵日本藥廠日南藥廠減肥吃糖減脂甩肉

讀者迴響

熱門新聞

印度神童預言　經濟復甦日要來了

23到28歲限定！AZ「加開場」上午10點開搶

印度神童再預言！「回歸正常生活」時間點曝

知名Coser控訴「也被Gino勁宥性侵」！羞愧不敢聲張

外送員3個月只休1天　衝3706單賺破66萬元

不雅片瘋傳　重機女神億萬身家起底

即／嬤帶8歲孫女去阿里山　最後身影曝

19歲童星失蹤⋯三天後成冰冷遺體

誰還在月繳1399　1類人被點名

逛全聯踩「1禁忌」！她下場超糗

北部大學校花學霸癡戀教授　私密照轟炸求愛18年

大學重讀「想念什麼」？網秒點「這科系」

談判破裂！阿富汗反抗軍擊殺300塔利班戰士

聖結石西門町親睹墜樓死亡案！

法國看到中國銀行！她「愛國心」噴發罵台灣

更多

最夯影音

更多
阿婆車禍！喊「我沒事」騎車離去 到案稱急著巡田水...警：涉肇逃

阿婆車禍！喊「我沒事」騎車離去 到案稱急著巡田水...警：涉肇逃
日本男登山被迷路「蜜熊」黏上 爬肩撒嬌超親人...他急護送下山

日本男登山被迷路「蜜熊」黏上 爬肩撒嬌超親人...他急護送下山

美女老師手染霍格華茲「錄取信」蓋獨特封蠟...開學要戴分類帽！

美女老師手染霍格華茲「錄取信」蓋獨特封蠟...開學要戴分類帽！

露營40%燙傷！愛女烙「煎熬傷疤」　換藥痛苦哀號...媽忍淚：無法彌補

露營40%燙傷！愛女烙「煎熬傷疤」　換藥痛苦哀號...媽忍淚：無法彌補

婦仇者廚房？豆皮煎到爛糊、黏鍋 「五花肉沒退冰就煎」網笑：洗衣板

婦仇者廚房？豆皮煎到爛糊、黏鍋 「五花肉沒退冰就煎」網笑：洗衣板

熱門快報

《料理之王2》火熱上映中！

《料理之王2》火熱上映中！

每周五晚間9點鎖定《料理之王2》，王者爭霸精采上菜，請勿錯過！

即時開箱賞屋 房市一手消息！

即時開箱賞屋 房市一手消息！

專家實境開箱賞屋分析，帶你一探究竟北中南房市，不能錯過的最新資訊都在這！

新聞雲APP週週躺著抽

新聞雲APP週週躺著抽

看新聞參加全民搶寶，蘋果3C爽爽抽，周周更新好禮！東森幣好用不藏私！

ETtoday Podcast聽起來

ETtoday Podcast聽起來

專屬年輕人的網路電台，用聲音陪你通勤上班

萌寵快來！2萬大獎等你拿

萌寵快來！2萬大獎等你拿

寵物不管怎樣都好萌！東森寵物雲邀你參加金萌獎，最高2萬大獎等你抱回家。

毛爸媽必看 滿額送好禮！

毛爸媽必看 滿額送好禮！

即日起至9/30參加毛孩打牙祭活動，全站結帳滿額送寵物營養食品！快到寵物雲毛毛商城

台北捷運廣告刊登

台北捷運廣告刊登

ETtoday No.1的廣告代理商，精彩案例搶先看!

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面