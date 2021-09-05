美國街頭驚爆槍擊！嫌犯「火槍掃射」血洗人群　3人遭亂彈射中身亡

▲美國華盛頓驚傳槍擊案，造成3死3傷。圖為嫌犯在作案時使用的汽車。（圖／翻攝自推特／@DCPoliceDept）

記者葉睿涵／綜合報導

美國首都華盛頓特區4日晚間7點30分發生槍擊案，現場有6人中槍後被送往醫院，其中3人不治身亡，另外3人未有生命危險。警方目前仍在調查嫌犯的犯罪動機，而槍手在掃射後便逃逸無蹤。

綜合NBC與《華盛頓郵報》報導，華盛頓哥倫比亞特區警察局證實，華盛頓西北區的一個街道在4日晚間7點30分爆發槍擊事件，有一群人開車來到布萊特伍德公園（Brightwood Park），接著持槍下車徑直向人群掃射。

Several shot on Longfellow St NW. Waiting for an update to confirm details. #BREAKING @nbcwashington pic.twitter.com/CupLW1ze1X — Darcy Spencer (@darcyspencer) September 5, 2021

警察局長孔提（Robert J. Contee III）表示，由於當時警察就在案發地點附近，因此他們在聽到槍聲後就迅速趕往現場。警方認為，嫌犯掃射的人群中有些人明顯是嫌犯的攻擊目標。現場有6名成年人中槍，警察將他們送到醫院急救後，有3人不治身亡，另外3人未有生命危險。

警方並未公佈這些人可能成為槍擊目標的原因，而且嫌犯的犯罪動機也正在調查中，目前槍手仍然在逃。孔提指出，警方在附近的閉路電視畫面中找到嫌犯在作案時使用的汽車外觀，也在現場發現了一把槍，但警方正在試圖釐清這把槍是否為犯案武器。

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