美國街頭驚爆槍擊！嫌犯「火槍掃射」血洗人群　3人遭亂彈射中身亡

▲美國華盛頓驚傳槍擊案,造成3死3傷。圖為嫌犯在作案時使用的汽車。(圖/翻攝自推特/@DCPoliceDept)

記者葉睿涵/綜合報導

美國首都華盛頓特區4日晚間7點30分發生槍擊案,現場有6人中槍後被送往醫院,其中3人不治身亡,另外3人未有生命危險。警方目前仍在調查嫌犯的犯罪動機,而槍手在掃射後便逃逸無蹤。

綜合NBC與《華盛頓郵報》報導,華盛頓哥倫比亞特區警察局證實,華盛頓西北區的一個街道在4日晚間7點30分爆發槍擊事件,有一群人開車來到布萊特伍德公園(Brightwood Park),接著持槍下車徑直向人群掃射。

Several shot on Longfellow St NW. Waiting for an update to confirm details. #BREAKING @nbcwashington pic.twitter.com/CupLW1ze1X