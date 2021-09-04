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社會 社會焦點 保障人權

快訊／台26線墾丁H會館前「4車連環撞7傷」　車流回堵

記者陳崑福／屏東報導

屏東縣枋山鄕台26線5.6K處也就是有著名H會館下方，於今(4)日下午發生四台自小客車擦撞車禍，造成7人受傷，由於逢假日，往來車輛不少，車禍發生後，出現車輛現雍塞現象，警方出動大批警力疏導，相關肇事原因還待進一步釐清。

▲台26線H會館前方道路4台自小客車發生車禍　 。（圖／記者陳崑福翻攝，以下同）

▲台26線H會館前方道路4台自小客車發生車禍　 。（圖／民眾提供，以下同）

▲台26線H會館前方道路4台自小客車發生車禍　 。（圖／記者陳崑福翻攝，以下同）

▲台26線H會館前方道路4台自小客車發生車禍　 。（圖／記者陳崑福翻攝，以下同）

屏東縣政府消防局於今(4)日15時36分台26線H會館前多輛自小客車禍，出動枋山分隊、獅子分隊、車城分隊，各式消防車輛5車9人，指揮官枋山分隊小隊長鄭明崇。到場後獅子分隊救護車回報載送2女1男，肢體擦傷、意識清醒，送往恆春醫院，枋山分隊救護車載送1男3女，肢體擦傷、意識清醒，送往枋寮醫院，7名傷者均意識清醒。

枋寮警方今天下午3時30分接獲枋山鄉台26線5.6公里處發生車禍，有多台自小客車發生相撞，由於該路段是通往恆春墾丁等地區主要道路，又逢假日，往返車流不小，立即出動員警趕往處理。

趕到現場，發現有4台自小客車發生車禍，車頭因撞擊凹陷，4名駕駛及車內乘客分別受傷，會同消防局救護車將傷者送醫治療，由於事故車輛分別各佔據南北內向車道，警方出動多名警力擺設交通錐及在場警戒交通管制，惟車禍發生原因還在釐清。

▲台26線H會館前方道路4台自小客車發生車禍　 。（圖／記者陳崑福翻攝，以下同）

H會館前車禍 。（圖／記者陳崑福翻攝）

H會館前車禍 。（圖／記者陳崑福翻攝）

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