快訊／汐止公車路口撞行人！　她倒地頭胸擦挫傷送醫

▲汐止區福德一路5日上午發生一起公車撞倒老婦人車禍意外。（圖／記者張君豪翻攝）

記者張君豪／新北報導

5日上午10點52分左右、新北市汐止區福德一路發生一起老婦人過馬路遭公車撞擊意外，當時一輛光華客運藍23號公車行經上址路口時，疑似路口未注意行人、撞上一名正在過馬路的王姓老婦人（77歲），所幸公車撞到老婦人後即時煞停，老婦頭臉、胸部有擦挫傷倒地，警方立刻呼叫119救護車到場施救，送醫後並無大礙，肇事公車司機則被留置偵訊中。

▲汐止區福德一路5日上午發生一起公車撞倒老婦人車禍意外，臉書社團有網友PO文反映。（圖／記者張君豪翻攝）

汐止警方表示，當時光華客運解姓駕駛（55歲）駕車沿福德三路往福德一路方向行駛，行經上述路口疑似未注意到老婦人正在過馬路，公車車頭直接撞到老婦，婦人遭受撞擊倒地頭臉多處擦傷，所幸意識仍清楚，警方趕緊通知救護車到場處置。解姓駕駛經警方酒測、酒測值為0mg/L，警方目前留置他偵訊，並依交通事故處理程序、調查整起車禍意外發生原因。

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