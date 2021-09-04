恐怖網搜「絞肉機+骨鋸+屍臭」　學霸殺嬤奪產「測謊未過」成關鍵

▲阮哲夫網搜殺人魔等駭人關鍵字加上測謊未過，成檢警認定他殺人棄屍的證據。（圖／資料照）

記者李忠憲／台中報導

檢警調查中正大學劉姓女學生失蹤案，意外發現本案關係人阮哲夫涉嫌殺害親阿嬤郭姓婦人，在去世阿公骨灰罐中找到阿嬤的上下排假牙等，雖然阿嬤屍體行蹤不明，檢察官仍依殺害直系血親尊親屬等罪嫌將他起訴。檢警從阮男遭查扣的電腦搜尋關鍵字「絞肉機」、「骨鋸」、「屍臭原因」等研判，死者恐已遭分屍棄屍，目前仍在積極偵辦中。

中正大學劉姓女學生失蹤案關係人，也是劉女同班男友阮哲夫，日前遭檢警搜索住處時發現下落不明的阿嬤郭姓婦人的假牙。經調查發現，阮男竟涉嫌6年前殺害阿嬤盜領312萬元存款，更透過楊姓生母假冒阿嬤接受電訪、林姓女保險員偽簽阿嬤簽名，成功詐得130萬元保險解約金。台中地檢署3日偵結，將阮男依殺害直系血親尊親屬等罪起訴阮男，建請法院求處死刑；楊女、林女則依偽造文書罪嫌起訴。

檢警除在阮男阿公骨灰罐發現有阿嬤的上下排假牙，骨灰罐也有外力破壞痕跡，另在廚房天花板維修孔找到一個信封袋，內放阿嬤的身分證、健保卡、除役軍人眷屬證等相關證件。

阮哲夫否認殺害阿嬤，辯稱阿嬤是無故失蹤，期待阿嬤有回來的一天；他不知道是誰也不知何時將阿嬤的相關證件放信封內，也不清楚阿公骨灰罐內有阿嬤的假牙。

檢警解析阮男的電腦，發現他在2013、2014年間上網搜尋關鍵字包括「絞肉機、大型」「氰化鉀、電擊器、骨鋸」「繼承」「完全失蹤」「KILL」「榮民+退休俸」等。今年4月29日搜尋關鍵字則是「查詢自己案件」「吳應弘（台灣分屍殺人魔）」「屍臭原因」，還包括國外「泰德邦迪」、「漢尼拔」、「野牛比爾」等真實或電影殺人魔相關資訊。

另外，阮男在測謊時，對於否認殺害阿嬤時出現不實反應，被問到阿嬤是如何死亡，掐頸、勒死導致窒息嗎？他的生理圖譜有波動，測謊未過。

檢警認為阮男說詞不足採信，研判他已將阿嬤殺人棄屍，據此起訴。建請法院從重求處死刑。至於劉姓女大生失蹤案，檢警仍在積極追查。

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