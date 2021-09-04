女大生跳車受創哭喊「救我的小孩」　閨密司機全嚇傻

▲跳車的吳女用擔架準備送上救護車，游女則在車上。（圖／民眾提供）

記者李忠憲／台中報導

就讀台中某大學的吳姓女大學生，疑因感情因素與女同學借酒澆愁，4日凌晨搭計程車返家途中，吳女竟突然開車門整個人掉出車外，哭喊「救我的孩子」，讓游女和司機嚇壞，所幸只有皮肉傷，送醫治療後無大礙，結束鬧劇。警方表示，吳女已交由家屬安撫帶回，也呼籲民眾飲酒切勿過量。

▲▼救護員檢查2人狀況，先送醫治療。（圖／民眾提供）

第四警分局黎明派出所今天凌晨5點時獲報，南屯區惠中路三段與公益路口有民眾從計程車跳車受傷。警方立刻通報119同步前往現場。發現現場有吳姓與游姓2名女子都有喝酒，年紀都是21歲也是大學生，其中跳車的吳女身上有多處擦挫傷，游女則無大礙，警方先請救護員將2女送醫治療。

只見2女在救護員關心時，不是自言自語就是哭泣，吳女還大喊「救我的孩子」，游女也一度嚇哭，眾人還以為吳女有生小孩，後來才知道她根本沒有結婚生小孩。

計程車駕駛向警方表示，2女在逢甲大學附近上車，準備搭車到南屯區建功路，應該是要回家。2人在車上應該都酒醉，吳女一直喃喃自語，結果才開到該路口，吳女就自己開車門就整個人掉出去。他趕緊將車停下，讓游女下車去查看，他也立刻報警求救。

黎明所所長林澤聰表示，吳女家屬告知她疑因感情因素，在外頭飲酒後不勝酒力，才會發生脫序行爲，已請家屬協助安撫關心。

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