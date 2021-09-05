謝立功參選桃園市長？　藍士博：爭取發言權趁選舉拉資源

▲台灣基進桃園黨部執行長、前桃園市長室秘書藍士博。（圖／藍士博臉書）



記者陶本和／台北報導

對於民眾黨秘書長謝立功有意參選桃園市長一事，台灣基進黨桃園黨部執行長藍士博表示，民眾黨最近大量釋放參選訊息，不是為了地方福祉，只是為了爭取自己在黨內的發言權，趁著選舉拉資源。

對於謝立功參選桃園市長的說法，藍士博認為，這並非空穴來風，謝立功5日有7個行程，全部都在桃園。他認為，謝立功長期政治耕耘都在基隆，突然要到桃園選，藉口是藍綠人才出現斷層，但就他看來，恐怕只是以為自己有機可乘。

藍士博認為，這樣的小心機是白費的，地方首長的條件是要與地方連結夠深，或是能夠帶領桃園進階升級，看來看去，謝立功都不是第一優先的選項，既然不會贏，那他們到底在選什麼意思？

藍士博指出，民眾黨最近大量釋放參選訊息，包括黃珊珊選台北、高虹安選新竹、柯文哲選高雄，他認為，這些都不是為了地方福祉，只是為了爭取自己在黨內的發言權，趁著選舉拉資源。

此外，藍士博進一步分析，最近柯文哲用盡心機，恐怕過多的盤算，最後統統變成失算，最近柯文哲在各縣市喊著要推出候選人，只是要拉抬2022的地方選情，好讓柯文哲的政治生命可以延續到2024年。

藍士博表示，不論黃珊珊、高虹安、謝立功，都只是柯文哲的跳板，他們也是為自己的政治生涯，甘於被柯文哲利用，這種戰術大於戰略，個人大於政黨的作法，當然不會將地方的建設與福祉放在第一順位。

因此，藍士博表示，民眾黨機關算盡太聰明，柯文哲眼中只有自己，當然有盤算，但不會有勝算。