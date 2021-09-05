獨／嫩模婚後改姓羅有玄機！離家當天就墜樓　1年有多次尋短紀錄

▲羅女曾拍攝MV。（圖／記者游宗樺翻攝）

記者張君豪／台北報導

台灣影視界小有名氣的台捷混血嫩模「Phoebe 菲比」羅姓女子，4日晚間22點50分被人發現陳屍在台北市大同區民權西路某社區大樓的管道間，警消到場勘查發現她從住處11樓頂樓墜下，卡在管道間內氣絕多時。據了解，藝名菲比的羅姓女子（22歲）早在2日就負氣離家，2日晚間她丈夫就到寧夏派出所報案協尋，警方事後調閱監視器，她2日晚間獨自走到住家頂樓後再無影像，研判2日晚間羅女就跳樓尋短，並無外力介入。

▲混血嫩模命案大同警方5日到二殯相驗 。（圖／記者黃彥傑攝）

據瞭解、羅女丈夫2日晚間22點30分曾向轄區大同警方報案，指稱菲比負氣離家出走可能有尋短傾向，警方也派員到羅女住處發動搜索，並上樓查看但並未發現異狀。大樓住戶透露，羅女與先生結婚一年多以來，經常聽聞他們吵架，甚至目擊警方多次到場處理，羅女也數度以跳樓、割腕等方式輕生尋短，所幸警消及時救下並未發生悲劇。

羅女2日晚間失蹤，直到4日晚間10時許，他們所住大樓管委會住戶群組有居民發現大樓的通風管線毀損，住戶探頭察看管道間天井，發現有「一個好像人的東西壓壞管線」，該社區管委會主委立刻報警處理，警消到場用手電筒及強光燈探照、這才發現知識羅女墜樓、卡在管道間，死亡多時。

警方根據管委會提供的監視器畫面，發現羅女2日晚間負氣離家後就直上頂樓，監視器留下她最後身影，之後除了警方接獲報案曾上樓查看外，到4日發現屍體都未曾有人上樓，因此初步排除外力因素。

羅女為捷克、台灣混血，在IG上擁有3.1萬名粉絲，曾為「Crispy脆樂團」拍攝MV，清秀外貌引發話題討論。但IG貼文有時會出現負面情緒，如「如果今天就要面臨死亡，我想要海葬」。據了解，羅女1年多前結婚後與丈夫居住在此處，但兩人經常爭吵，羅女有多次割腕、跳樓、服藥的尋短紀錄，未料4日晚間竟發生憾事。

羅女原本就讀台北市某大學商學院，但因精神狀況不佳休學，原本日前想要申請復學，未料卻與先生爭吵後負氣離家，發生墜樓尋短憾事。據了解，原從母姓陳的混血嫩模，一年多前因堅決與男友結婚，與生母大吵後改從父姓「羅」表達對母親的抗議，但婚後與先生經常爆發口角衝突，轄區派出所因處理過數起兩人吵架、女方離家出走、尋短案件，對嫩模夫妻檔有相當印象，至於墜樓真正原因，警方正深入調查中。

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