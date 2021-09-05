共軍一早7度闖ADIZ　9月空軍已升空廣播驅離達15次

▲共機運8反潛機擾台。（圖／國防部提供）



記者陶本和／台北報導

台灣西南空域臉書專頁5日指出，中共軍機上午多批次、多空層進入我ADIZ（西南空域），而我空軍也升空應處，並於07時06分、07時54分、08時15分、08時17分、08時24分、08時42分、08時49分七度廣播驅離。

根據台灣西南空域的統計，本月已累計進入我空域4天，本月廣播驅離紀錄共計15次，而2021年累計進入我空域171天，廣播驅離紀錄共計461次。至於國防部所公布資料，2021年累計進入我空域143天，412架次，本月已達9架次。

空軍上午廣播驅離抄件如下：

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抄件:中華民國空軍廣播，位於台灣西南空域高度2500公尺的中共軍機注意!你已進入我空域，影響我飛航安全，立即迴轉脫離!

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抄件:中華民國空軍廣播，位於台灣西南空域高度4000公尺的中共軍機注意!你已進入我空域，影響我飛航安全，立即迴轉脫離!

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抄件:中華民國空軍廣播，位於台灣西南空域高度6000公尺的中共軍機注意!你已進入我空域，影響我飛航安全，立即迴轉脫離!

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抄件:中華民國空軍廣播，位於台灣西南空域高度7000公尺的中共軍機注意!你已進入我空域，影響我飛航安全，立即迴轉脫離!

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抄件:中華民國空軍廣播，位於台灣西南空域高度7000公尺的中共軍機注意!你已進入我空域，影響我飛航安全，立即迴轉脫離!

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抄件:中華民國空軍廣播，位於台灣西南空域高度5300公尺的中共軍機注意!你已進入我ADIZ，影響我飛航安全，立即迴轉脫離!

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抄件:中華民國空軍廣播，位於台灣西南空域高度5000公尺的中共軍機注意!你已進入我空域，影響我飛航安全，立即迴轉脫離!

