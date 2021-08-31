國防部揭共軍犯台7大可能時機：台灣獲得核子武器、外國兵力進駐

▲共軍屢屢派出戰機擾台。（圖／國防部提供）



記者林銘翰／台北報導

根據國防部最新報告，「統一台灣」是中共根本利益與不變使命，中共犯台的可能時機包括台灣宣布獨立、明確朝向獨立、內部動盪不安、獲得核子武器、兩岸和平統一對話延遲、外國勢力介入島內事務、外國兵力進駐等，但目前尚未完全具備全面犯台之正規作戰能力。

國防部31日將「110年中共軍力報告書」送抵立法院，報告內容提到，近年來中共頻密對台實施針對性軍事作為，透過官媒、網路釋放「武統」訊息，並透過軍事整備及認知作戰，展現「以武謀台」企圖，對我國防安全威脅與日俱增。

國防部表示，中共迄今仍未放棄武力犯台，始終將「統一台灣」作為其國家核心利益，軍事上藉由計畫性對抗演訓、聯合登陸演習、遠海長航等，持續強化對台軍事整備，並透過高層發表強硬言論及認知作戰，加大對我「文攻武嚇」力度。

國防部說，中共武力犯台軍事整備日趨積極，威脅遽增，台海安全情勢持續面臨嚴峻挑戰。

國防部認為，「統一台灣」是中共根本利益與不變使命，在「文攻武嚇」方略指導下，積極運用「和、戰」兩手策略，以「文攻」（包括批判、拉攏、和談）及「武嚇」（包括軍事威懾、實戰演訓）等手段，企達最終「統一」之目標。

國防部分析，共軍犯台的可能時機包括台灣宣布獨立、台灣明確朝向獨立、台灣內部動盪不安、台灣獲得核子武器、兩岸和平統一對話延遲、外國勢力介入台灣島內事務外國兵力進駐台灣等。

國防部說明，綜觀近年共軍對台戰役準備，以結合可能之相對應國際連鎖反應，納入東海、南海及應對外軍之作戰想定，其對台作戰能力包括聯合情監偵能力、通資電作戰能力、聯合威懾、局部封鎖、精準打擊、聯合登島作戰、應對外軍干預等。

國防部也說，審視共軍近年軍備發展、演訓活動及檢視其「損小、效高、快打、速決」之用兵理念，對台可能行動則包括認知作戰、灰色地帶威脅、聯合軍事威懾、聯合封鎖、奪佔外離島、斬首作戰、聯合火力打擊、全面進犯等。

國防部強調，共軍雖加強實戰化訓練、建構新型作戰力量、發展新興軍工科技與佔據研發，但對台戰術戰法運用，仍受限台海天然地理環境、登陸載具與後勤能力不足等因素，尚未完全具備全面犯台之正規作戰能力。

國防部說，共軍目前仍以對我進行聯合軍事威懾、聯合封鎖及聯合火力打擊為主要選項，然為達成「徹底解決台灣問題」，將持續強化「聯合登島作戰」之綜合保障與跨海登入作戰整備，其戰力增長及對我威脅值得關注。