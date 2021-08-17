共機運8直接穿越台灣公告「靶區」　嚴重挑釁我軍演習

▲共軍運8型機竟首次直接穿越我國公告靶區，干擾我軍演習，挑釁意味十足。（圖／台灣西南空域臉書）



記者陶本和／台北報導

共軍17日在台灣西南空域進行軍事訓練，特別的是，共軍運8型機竟首次直接穿越我國公告「R-12靶區」，干擾我軍演習，挑釁意味十足。

國防部上午10時30分至14時30分，在台灣西南空域「R-12靶區」進行「空程空域操演」。根據台灣西南空域粉絲專頁掌握，共軍運8電偵機，竟不甩我國公告靶區，直接穿越「R-12靶區」。

此外，我國中科院上午9時25分到10時55分，也在九鵬飛彈基地進行海、空飛彈實彈射擊，共軍運8反潛機也在返航時，再飛到「「R-12靶區」，成為共軍首次干擾我國演習，挑釁意味相當濃厚。

根據台灣西南空域粉絲專頁資訊顯示，共軍一架運-8反潛機與空警500空中預警機清晨即在我防空識別區（ADIZ）外進行訓練；而運8更直接入侵我ADIZ的西南空域，我國空軍則升空應處，並在8時20分進行廣播驅離。

接著，共軍以多機型、多空層進入我ADIZ西南空域，空軍則多批次前往應處，並連續7度實施廣播驅離。

▼共軍運8型機竟首次直接穿越我國公告靶區，干擾我軍演習，挑釁意味十足。（圖／台灣西南空域臉書）



▼運8反潛機。（圖／國防部提供）