桃園通訊診療再擴大　慢性病患疫期求診嘸免驚

▲慢性病患疫期求診，可利用通訊診療服務。（圖／衛生局提供）

記者楊淑媛／桃園報導

疫情升溫，很多慢性病人不敢去醫院看診，而期間又有回診需求，該怎麼辦？桃園市政府衛生局4日指出，因應疫情推動通訊診療計畫再擴大，桃園近300家診所和醫院提供包括居家隔離、居家檢疫、自主健康管理者及門診病人通訊診療服務，鼓勵民眾多使用通訊診療服務，不僅可降低醫院負擔，也能降低傳播風險，保障民眾就醫權益。

衛生局指出，擴大通訊診療服務，讓慢性病患看診不中斷，但特別需要注意的是居家隔離、居家檢疫及自主健康管理的個案，仍須撥打衛生局防疫專線(0800-033-355)，由衛生局防疫人員判斷轉介至指定醫療院所安排看診或是使用通訊診療；至於一般性門診病人、慢性病或持有慢箋病人，則可以直接向指定院所進行「通訊診療門診」，病人只要經醫師評估病情穩定，則可採通訊診療，亦可採電話問診，以減少慢性病人暴露風險之中。

衛生局進一步表示，全國提高疫情警戒至第三級，為兼顧醫療量能及病人就醫需求，衛福部自上(5月)15日起，全國醫療機構，經各縣市衛生局指定後，得免提報通訊診療治療實施計畫，以通訊方式診察治療病人至中央流行疫情指揮中心公告全國三級警戒降級或解除為止。

迄目前為止，桃園市已有超過260家的中西醫診所及22家醫院，可為民眾進行通訊診療服務，若民眾有通訊診療的需要可上網查詢。

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