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朱侯爆「有心結不團結」　侯友宜：都是老朋友

▲▼新北市長侯友宜召開疫情記者會。（圖／新北市政府提供）

▲新北市長侯友宜召開疫情記者會。（圖／新北市政府提供）

記者陳家祥／新北報導

國民黨主席政見發表會4日登場。針對外傳與前市長朱立倫有心結，新北市長侯友宜說，朱立倫前市長和他都是多年的老同事也是老朋友，只要願意為人民國家做事，大家都可以看得到，只要用心做事，我們都非常歡迎。

新北市長侯友宜表示，朱立倫前市長和他都是多年的老同事也是老朋友，只要願意為人民國家做事，大家都可以看得到，只要用心做事，我們都非常歡迎。尤其其他的三位候選人，也都是我們多年的老朋友，大家齊心齊力為人民國家做事。

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