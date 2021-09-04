　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
政治 政治焦點 國會直播 專題報導

江啟臣批蔡政府不紀念軍人節　管碧玲：黨爭惡鬥不應「染指國軍」

▲▼民進黨立院黨團召開：國土計畫法「時程將屆，必要延長；重大建設，正面表列」記者會,管碧玲。（圖／記者李毓康攝）

▲民進黨立委管碧玲。（圖／記者李毓康攝）

記者呂晏慈／台北報導

國民黨主席江啟臣3日批評，民進黨政府不慶祝九三軍人節，遭民進黨發言人劉康彥反駁「睜眼說瞎話」無助黨主席連任選舉。民進黨立委管碧玲4日再批，江啟臣此舉是「染指國軍」，用莫須有的政治語言離間國軍與政府的感情，呼籲江應該明辨是非，不要把國軍拉來黨爭的漩渦。

劉康彥昨天批評，江啟臣指控民進黨政府不慶祝九三軍人節，這是昧於事實的口水，而抹黑民進黨、睜眼說瞎話也無助於解決江啟臣的連任選舉，蔡政府在2016年執政後，無論在國防改革的推進、軍人待遇與形象的提升，乃至於整體國家防衛的進展，國內外有目共睹。

管碧玲今天也透過臉書稱，國軍是為了保家衛國，必須團結一致，不分政府是什麼黨派，都必須效忠政府領導的一股力量，江啟臣以反對黨主席的身分，用與執政黨對立的出發點，藉莫須有的政治語言，企圖離間國軍與政府的感情，這無疑就是用政黨的大刀，把國軍切割撕裂成帶有政黨偏見而相互對立分裂的碎片，讓相信他的那部分人，帶著敵意看待執政黨主政的政府。

管碧玲表示，這其實就是把國軍拉進來黨爭的漩渦，但再怎麼惡鬥，都不可以這樣做，江啟臣來自學界，應該最能明辨是非，從政不能失去知識份子的堅持，最近因為選舉，必須強烈拉攏鐵桿深藍的選票，言辭偏激情有可原，但是「染指國軍」踩到紅線了。

►錯過哭哭！Apple AirPods Pro超低特價

ET快訊
快訊／機師兒同校28學生PCR出爐！　新北市匡列36接觸者
快訊／侯友宜：校園1例確診Delta　全校停課14天
快訊／長榮機師、機師兒最新足跡！　藏壽司+2間家樂福
快訊／鄉民收到「警示簡訊」了！　狂抖喊：根本沒去過
LIVE／新北5策略「備戰Delta」　侯友宜最新說明
劉雨柔暴怒喊離！結婚4年「1周只做2次」：難道要我偷吃
專家建議高風險群先打第二劑　陳時中曝疫苗戰略
機師確診9／6鬆綁無望？陳時中給答案
中秋連假跨縣市移動增風險？　陳時中喊話了
機組高風險優先打第三劑？　陳時中回應了
長榮機師二次採檢Ct值出爐！　1人病毒量竟增加
長榮確診機師「病毒量明顯增加」　指揮中心曝感染時程
快訊／波蘭將捐40萬AZ給台灣！　陳時中證實了
快訊／13縣市大雨特報　雨最猛區域曝
8／13～9／2與機師活動重疊　14:30將收到疫情警示簡訊

分享給朋友：

追蹤我們：

即時掌握政經新聞　快跳上ETtoday筋斗雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 政治最新 全站最新

快訊／桃園機師確診「新北匡36人」 　確診學生同校28人全採陰

快訊／侯友宜緊縮校園防疫　「1例確診Delta」全校就停課14天

LIVE／新北祭5策略「備戰Delta」　侯友宜最新說明

爭疫苗產生世代衝突　連勝文：持續對「塔綠班」施壓才能終結疫情

江啟臣批蔡政府不紀念軍人節　管碧玲：黨爭惡鬥不應「染指國軍」

快訊／北市公布確診足跡圖　3小時內遍布南港CityLink、信義區

蘇揆打造高鐵特區屏東新都心　潘孟安：百年翻轉里程碑

柯文哲遭翻舊帳要踢貓　今PO擼貓片大談蓋動物之家

62位歐洲議員挺立陶宛抗中　外交部感謝：中國行徑已逾越歐盟底線

機師突破性感染連環爆　蘇揆：Delta變種病毒非常恐怖

阿婆車禍！喊「我沒事」騎車離去 到案稱急著巡田水...警：涉肇逃

婦仇者廚房？豆皮煎到爛糊、黏鍋 「五花肉沒退冰就煎」網笑：洗衣板

攜孫女外出「失聯8天」家屬怒提告　警在桃園尋獲...嬤被帶回崩潰落淚

台韓高顏值男男情侶遊訪九份！　開箱民宿+泡澡...網：全程姨母笑

「八大行業」禁止營業時間過長　女店長悲：已負債百萬別逼到死

路口2車「逆向等紅燈」渾然不知　目擊駕駛嚇壞：以為是我開錯了

爆改腳踏車！花18萬裝噴射引擎　時速飆破133km...他：完成夢想

舞小姐長期失業輕生！留一子一女　台南八大陳情求復業「政策殺人」

孫協志心寒「連續3年被邊緣化」　 《飢餓》又槓龜金鐘：還差在哪

重機女神不雅片瘋傳！憔悴：我的心也是肉長的　 「舊照遭起底」爆年齡、坐擁1.2億豪宅全造假

快訊／桃園機師確診「新北匡36人」 　確診學生同校28人全採陰

快訊／侯友宜緊縮校園防疫　「1例確診Delta」全校就停課14天

LIVE／新北祭5策略「備戰Delta」　侯友宜最新說明

爭疫苗產生世代衝突　連勝文：持續對「塔綠班」施壓才能終結疫情

江啟臣批蔡政府不紀念軍人節　管碧玲：黨爭惡鬥不應「染指國軍」

快訊／北市公布確診足跡圖　3小時內遍布南港CityLink、信義區

蘇揆打造高鐵特區屏東新都心　潘孟安：百年翻轉里程碑

柯文哲遭翻舊帳要踢貓　今PO擼貓片大談蓋動物之家

62位歐洲議員挺立陶宛抗中　外交部感謝：中國行徑已逾越歐盟底線

機師突破性感染連環爆　蘇揆：Delta變種病毒非常恐怖

新郎脫褲跨新娘臉上玩驚喜！下秒「土石流淹滿臉」　她崩潰翻臉要離婚

直接把峇里島搬進淡水！浪漫茅草玻璃屋＋竹編風景區讓人秒飛國外

美國「第3劑疫苗」最快9月下旬開打！　知情人士：初步僅限BNT

邪惡蛋液流滿嘴！桃園神出鬼沒蔥油餅攤車　融合香濃起司太欠吃

鮪魚發胖穿比基尼「真實小腹曝光」溢出三角泳褲！哭臉：感謝變腫病毒

快訊／桃園機師確診「新北匡36人」 　確診學生同校28人全採陰

和少婦啪啪不滿足！小鮮肉偷下藥「害她丈夫變軟男」：我想獨佔

收到疫情簡訊了！鄉民喊「怕爆」曝光內容　超多人納悶：沒去啊

東元父子戰未歇　菱光再控鈺叡收購恐違法

騎鐵馬賞無敵海景！基隆最新打卡點「望海巷跨海景觀橋」

電眼妹PO「陽光燦爛片」歪爆樓！她「雪乳掉出」激晃…身分曝羞喊：裡面沒穿

政治熱門新聞

快訊／北市公布確診足跡圖　3小時內遍布南港CityLink、信義區

秋祭漏唱國歌　陸軍八軍團回應了

陳其邁為「這件事」力邀韓國瑜回高雄

陳佩琪遭諷「嫁掉就該偷笑」　柯文哲事後不認帳

「美國喜歡中國」國民黨就能執政　寶傑笑巧芯：執不了政

江啟臣軍人節秀海龍蛙兵身材　「曾前線服役深知軍人重要」

機師「14+0」半導體貨出不去！王浩宇：外銷垮台灣就垮了

邱毅盼「他」當黨主席：比其他人正派、是國民黨振衰起敝最後希望

快訊／確診永和女感染源不明　足跡跨雙北公車

新北重陽禮金提早發！　最高可領2萬元

誰掉棒BNT？　陳佩琪諷：有人拿芒果乾那套來賣了

快訊／侯友宜：校園1例確診Delta就全校停課14天

Delta很恐怖！蘇貞昌籲國人務必遵守防疫指引

回教國家激進組織對美仇恨深　沈富雄兒子一個字解答

更多熱門

相關新聞

邱毅盼「他」當黨主席：比其他人正派、是國民黨振衰起敝最後希望

邱毅盼「他」當黨主席：比其他人正派、是國民黨振衰起敝最後希望

國民黨主席選舉在即，而明（4日）也將舉行電視辯論會。對於現任主席江啟臣、前主席朱立倫、孫文學校總校長張亞中，及前彰化縣長卓伯源等4位候選人，前國民黨立委邱毅坦言，私心希望張亞中脫穎而出，因為張比其他人正派的多，對兩岸政策有完整論述，更沒有那些亂七八糟的金權包袱，如果他當主席，國民黨可能還有機會振蔽起衰。

日本第四度援贈AZ疫苗　管碧玲分析兩點原因

日本第四度援贈AZ疫苗　管碧玲分析兩點原因

江啟臣軍人節秀海龍蛙兵身材　「曾前線服役深知軍人重要」

江啟臣軍人節秀海龍蛙兵身材　「曾前線服役深知軍人重要」

管碧玲談BNT到貨：一苗各表具意義　只是國民黨表錯圖

管碧玲談BNT到貨：一苗各表具意義　只是國民黨表錯圖

首批93.2萬劑BNT抵台　江啟臣：慶幸民間機構填補政府失能缺口

首批93.2萬劑BNT抵台　江啟臣：慶幸民間機構填補政府失能缺口

關鍵字：

江啟臣管碧玲

讀者迴響

熱門新聞

3機師突破感染　名醫：台灣恐再面臨1個月內死破百

iPhone 12價格大跳水　比官網便宜近9000元

工作室才被約談…王一博「舞台遭除名」粉崩潰

即／染疫機師足跡擴大　到高雄按摩5hrs＋超商面交

機師父子恐Delta！網怒吼：又回原點

長榮確診機師違規　今被解僱

即／不滿家人提告…林口阿嬤被移送一路爆哭

敖犬槓上言承旭「變臉離場」火爆爭執畫面曝光

即／長榮機師兒確診！北科附工2656師生PCR結果出爐

不到2.4萬就可入手！　iPhone 13四款機型台灣售價曝光

參加女體盛　「裸躺正妹」發抖說實話

機車停醫院2小時　車主竟被收13萬停車費

北韓劇「6美女脫衣洗澡38秒片」外洩！

即／長榮機師「偷跟朋友聚餐」！最重罰100萬

Gino前隊友「摸女胸部26秒片」被挖！主持人全目睹

更多

最夯影音

更多
阿婆車禍！喊「我沒事」騎車離去 到案稱急著巡田水...警：涉肇逃

阿婆車禍！喊「我沒事」騎車離去 到案稱急著巡田水...警：涉肇逃
婦仇者廚房？豆皮煎到爛糊、黏鍋 「五花肉沒退冰就煎」網笑：洗衣板

婦仇者廚房？豆皮煎到爛糊、黏鍋 「五花肉沒退冰就煎」網笑：洗衣板

攜孫女外出「失聯8天」家屬怒提告　警在桃園尋獲...嬤被帶回崩潰落淚

攜孫女外出「失聯8天」家屬怒提告　警在桃園尋獲...嬤被帶回崩潰落淚

台韓高顏值男男情侶遊訪九份！　開箱民宿+泡澡...網：全程姨母笑

台韓高顏值男男情侶遊訪九份！　開箱民宿+泡澡...網：全程姨母笑

「八大行業」禁止營業時間過長　女店長悲：已負債百萬別逼到死

「八大行業」禁止營業時間過長　女店長悲：已負債百萬別逼到死

熱門快報

《料理之王2》火熱上映中！

《料理之王2》火熱上映中！

每周五晚間9點鎖定《料理之王2》，王者爭霸精采上菜，請勿錯過！

即時開箱賞屋 房市一手消息！

即時開箱賞屋 房市一手消息！

專家實境開箱賞屋分析，帶你一探究竟北中南房市，不能錯過的最新資訊都在這！

新聞雲APP週週躺著抽

新聞雲APP週週躺著抽

看新聞參加全民搶寶，蘋果3C爽爽抽，周周更新好禮！東森幣好用不藏私！

ETtoday Podcast聽起來

ETtoday Podcast聽起來

專屬年輕人的網路電台，用聲音陪你通勤上班

萌寵快來！2萬大獎等你拿

萌寵快來！2萬大獎等你拿

寵物不管怎樣都好萌！東森寵物雲邀你參加金萌獎，最高2萬大獎等你抱回家。

毛爸媽必看 滿額送好禮！

毛爸媽必看 滿額送好禮！

即日起至9/30參加毛孩打牙祭活動，全站結帳滿額送寵物營養食品！快到寵物雲毛毛商城

台北捷運廣告刊登

台北捷運廣告刊登

ETtoday No.1的廣告代理商，精彩案例搶先看!

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面