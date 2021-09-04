江啟臣批蔡政府不紀念軍人節　管碧玲：黨爭惡鬥不應「染指國軍」

▲民進黨立委管碧玲。（圖／記者李毓康攝）

記者呂晏慈／台北報導

國民黨主席江啟臣3日批評，民進黨政府不慶祝九三軍人節，遭民進黨發言人劉康彥反駁「睜眼說瞎話」無助黨主席連任選舉。民進黨立委管碧玲4日再批，江啟臣此舉是「染指國軍」，用莫須有的政治語言離間國軍與政府的感情，呼籲江應該明辨是非，不要把國軍拉來黨爭的漩渦。

劉康彥昨天批評，江啟臣指控民進黨政府不慶祝九三軍人節，這是昧於事實的口水，而抹黑民進黨、睜眼說瞎話也無助於解決江啟臣的連任選舉，蔡政府在2016年執政後，無論在國防改革的推進、軍人待遇與形象的提升，乃至於整體國家防衛的進展，國內外有目共睹。

管碧玲今天也透過臉書稱，國軍是為了保家衛國，必須團結一致，不分政府是什麼黨派，都必須效忠政府領導的一股力量，江啟臣以反對黨主席的身分，用與執政黨對立的出發點，藉莫須有的政治語言，企圖離間國軍與政府的感情，這無疑就是用政黨的大刀，把國軍切割撕裂成帶有政黨偏見而相互對立分裂的碎片，讓相信他的那部分人，帶著敵意看待執政黨主政的政府。

管碧玲表示，這其實就是把國軍拉進來黨爭的漩渦，但再怎麼惡鬥，都不可以這樣做，江啟臣來自學界，應該最能明辨是非，從政不能失去知識份子的堅持，最近因為選舉，必須強烈拉攏鐵桿深藍的選票，言辭偏激情有可原，但是「染指國軍」踩到紅線了。