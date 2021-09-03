江啟臣軍人節秀海龍蛙兵身材　「曾前線服役深知軍人重要」

▲江啟臣在93軍人節大秀服役海龍蛙兵時的精實身材。（圖／翻攝自Facebook／江啟臣）

記者蘇晏男／台北報導

今（3日）是93軍人節，曾在陸軍101兩棲偵查營隊（俗稱海龍蛙兵）服役的國民黨主席江啟臣，一早就透過臉書向國軍官兵致敬，並憶起1996年台海危機時，他在金門前線當兵的往事；而他也透過圖片，大秀當年的精實身材。

「榮耀九三，向國軍致敬！」江啟臣表示，敬祝各位保衛中華民國的國軍官兵們，軍人節快樂，平安健康！在中華民國歷史中，幾經波折，每當有重大事變，國軍總是站上第一線保衛我們的家園，才有現在的中華民國；軍人，是個有尊嚴、值得敬重的職業，他在此要向各位國軍將士們，致上最高的敬意。

江啟臣回憶道，1996年爆發台海危機，自己當時在金門前線服役，幾乎到了戰爭邊緣，遺書也已擬好，隨時做好犧牲的準備，只為保家衛國，而正因為曾身處在高張力的前線環境下，他無時無刻感佩每一位國軍官兵，更深知軍人對國家的重要。

江啟臣說，去年至今，新冠疫情爆發，國軍弟兄不停歇，保家衛國不鬆懈。因疫情的肆虐，國軍也出動化學兵群，在地方消毒，目的是為了不讓疫情持續擴散，讓國民安心！「如此為國付出，全民甚感敬佩與感激，謝謝你們！中華民國有你們，真好！」