邱毅盼「他」當黨主席：比其他人正派、是國民黨振衰起敝最後希望

▲邱毅。（圖／ETtoday資料照）

記者蘇晏男／台北報導

國民黨主席選舉在即，而明（4日）也將舉行電視辯論會。對於現任主席江啟臣、前主席朱立倫、孫文學校總校長張亞中，及前彰化縣長卓伯源等4位候選人，前國民黨立委邱毅坦言，私心希望張亞中脫穎而出，因為張比其他人正派的多，對兩岸政策有完整論述，更沒有那些亂七八糟的金權包袱，如果他當主席，國民黨可能還有機會振蔽起衰。

邱毅3日在臉書表示，明天國民黨4位黨主席參選人要進行電視辯論會，中廣董事長趙少康丟出三個問題：一、是國民黨如何處理兩岸關係，包含論述、策略和行動方案；二、是面對中美大國博弈，國民黨要扮演什麼角色？三、針對民進黨1450網軍的大內宣，國民黨要如何因應？

邱毅說，談到國民黨的腐敗，當然不是一朝一夕，也並非只存在上述三個問題，尤其國民黨妄想在中美間搞「親美和中」，兩面投機討好，並忽悠大陸，現在根本已行不通。所以，預期朱立倫和江啓臣能講的那一套，應該還是前總統馬英九的老套路，就是「不統、不獨、不武」。

邱毅指出，中國大陸學者有人很樂觀表示，國民黨又回到「九二共識」的正軌，但是國民黨所指的九二共識其實是「一中各表」，如今的中國大陸還可以接受嗎？中國大陸還願意接受國民黨主流的「拖統論」，或「只談和平，不談統一」的「假統論」嗎？

邱毅認為，其實四個人裡只有張亞中的論述比較誠實，張亞中對和平統一很執著，但以台灣人民的心態是「只要和平，不要統一」，而中國大陸人民卻是「拒絕拖統、對和平統一不抱期待」，張亞中的論述恐怕是兩面不討好。

接著，邱毅坦言，「我私心還是希望張亞中能夠脱穎而出，因為他畢竟比其他人正派的多，對兩岸政策有完整論述，更沒有那些亂七八糟的金權包袱，如果張亞中是國民黨主席，國民黨或者還有機會振衰起敝」。

但邱毅也表示，選舉是很現實的，現實到庸俗，甚至走向「人才反淘汰」的逆反方向；這次選舉應該是國民黨最後的希望了，雖然希望很渺茫，還是給些期待吧。