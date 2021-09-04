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機師兒染疫「全校2656人PCR」　指揮中心公布最新採檢結果

▲▼指揮中心指揮官陳時中。（圖／指揮中心提供）

▲指揮中心指揮官陳時中。（圖／指揮中心提供）

記者崔至雲／台北報導

桃園北科附工昨因有學生確診，緊急全校停課並篩檢全校。指揮中心稍早宣布，案16122相關接觸者匡列205人，目前都已集中隔離，已經採檢了200位都是陰性，剩下還有5位待採檢。另外校園擴大採檢2656名都是陰性，整體看來，到目前情況看起來是比昨天緊急的情況有稍微緩解。

陳時中也說，集中隔離者因為已經集中了，目前檢驗也是陰性，換句話說，這些人前段時間接觸的人風險相對沒有了，那學生2656名雖然都是陰性，不過可能染疫的可能性不是完全沒有，所以停課期間還是要提高警覺，家人接觸還是要盡量避免，不過相對可能性變低。

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▲▼案16122採檢隔離情形。（圖／指揮中心提供）

▲案16122採檢隔離情形。（圖／指揮中心提供）

陳時中強調，目前全數都是陰性，但不保證以後不發病，現在是陰性相對在學校傳播的可能性比較低，所以大家可以放心一點，但不能放鬆，所以這2656位在家裡跟家人往來還是要注意，口罩要戴好、手部清潔隨時要做好來，家人也要特別注意。

長榮爆2名機師「突破性感染」，其中一名機師的兒子（案16122）也被通報確診，其就讀的台北科技大學附屬桃園農工接獲通報後，於3日下午緊急停課，並針對2656名相關接觸者進行PCR，且校內人員須等檢測後才可離校。

桃園市上午召開防疫會議公布北科附工採檢結果，指出北科附工2656名師生全員陰性，至於北科附工師生的家人目前已採144人、機師航空公司機組員已採55位，採檢結果皆為陰性。

桃園市政府指出，北科附工昨日應採人數為2,845人（含日校、夜校師生、學生家人），今日已採為2,800人，應採人數是會視情況再匡列，所以會有變動；而航空公司應採64人，已採55人，主要是有部分機組人員還在出勤，會陸續召回採檢。

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