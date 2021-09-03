王必勝來了！北科附工「2845人PCR」　現身追進度：今晚加班完成

記者沈繼昌、戴若涵／桃園報導

長榮再爆2名機師「突破性感染」，其中一名機師的兒子也被通報確診，由於機師兒曾於9/1桃園北科附工開學時到校上課，桃園市政府緊急匡列2845名接觸者採檢，稍早衛福部醫福會執行長王必勝、桃園市衛生局長王文彥也抵達北科附工了解採檢情形，表示希望能於今晚加班完成採檢。

▲▼王必勝現身北科附工。（圖／記者沈繼昌攝，下同）

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中央流行疫情指揮中心醫療應變組副組長王必勝，在這波本土疫情中，多次前進群聚發生地點成立前進指揮所，其中包括台北市北農群聚事件、苗栗京元電群聚案、屏東Delta群聚案，都可見到他的身影。

日前指揮中心公布，一名長榮機師接種2劑AZ疫苗後確診，為首例機組員「突破性感染」的案例，3日又添2名長榮機師已施打過2劑疫苗仍確診的案例，其中一名機師的同住家人、就讀北科附工的10多歲兒子也確診。

桃園市政府緊急要求校方停課至9/16，並匡列包括同班同學、老師、同住家人共142人進行居隔採檢，另外再匡列日、夜間部學生、全校教師、外校師生共2703人進行自主健康管理加採檢，共計2845名接觸者採檢中。

稍早王必勝現身北科附工，表示是來學校了解一下情況，而桃園市衛生局長王文彥不久後也進入學校內。校方則廣播提醒師生，未等到採檢結果出爐，學生切不可擅自離校。