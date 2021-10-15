　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
地方 地方焦點

快訊／陳修將女友致命死亡原因曝！　兩人住摩鐵至少7天

▲▼「76行者」陳修將。（圖／翻攝自Facebook／陳修將）

▲「76行者」陳修將被聲押。（圖／翻攝自Facebook／陳修將）

記者唐詠絮／彰化報導

知名團體「76行者美容修復團隊」總召集人陳修將7天前與胡姓女友投宿旅館，15日他帶滿身傷的女友就醫卻到院前死亡，檢警當場將人逮捕，偵訊直至深夜，陳修將終於鬆口坦承，2人起爭執，徒手拉扯胡女頭髮，導致胡女受有硬腦膜下出血傷害而死亡，因涉殺人等罪嫌，且有逃亡及串供之虞，向法院聲請羈押禁見。

高雄「城中城」一把惡火造成46人死亡，今天上午「76行者美容修復團隊」已經在號召要前往南部修復，就連媒體也在找總召集人陳修將(40歲)，但他卻人間蒸發電話及手機都沒接，原來已經捲入胡女(22歲)死亡案，被檢方以殺人罪嫌，諭令當場逮捕，後續作相關事證調查。

據悉，胡女與陳修將認識已經有一段時間，10月8日他入住1間汽車旅館，每日付租金1,980元，並帶著胡女入住，期間有換房居住，13日與胡女共同外出2小時，不料15日他突然帶滿身瘀青的女性友人就醫，但胡女到院前已經死亡，檢警懷疑他涉嫌殺人，當場將人逮捕。

▲▼送醫畫面曝光，22歲女跟陳修將住摩鐵…凌晨成冰冷遺體。（圖／記者唐詠絮翻攝）

▲胡女由員工送醫。（圖／記者唐詠絮翻攝）

據了解，陳修將得知胡女受重傷後，隨即請員工將人帶去醫院就醫，她同時向警方供稱，她「睡前沒有傷、睡後卻全身傷」，供詞避重就輕，警方調查路口監視器畫面後，在根據旅館所收集的跡證，認為陳修將供詞有諸多疑點，檢方後續相驗死者遺體時，發現死者身軀、四肢均有明顯傷口，懷疑案件不單純，加上陳修將供詞否認，進一步偵訊。

彰化地檢襄閱主任檢察官葉建成指出，陳嫌於110年10月15日凌晨2時前某時，在彰化縣埔心鄉某汽車旅館房間內，與女友即胡姓被害人因故爭執，竟基於殺人及傷害致死等犯意，徒手拉扯被害人頭髮，使被害人頭部撞及重物，致被害人受有硬腦膜下出血之傷害而死亡，因認被告涉有殺人等罪嫌，被告所涉為重罪，且有逃亡及串供之虞，向法院聲請羈押禁見。

►這件外套穿上就變瘦

ET快訊
生前發文「幫我找陳修將」！22歲女擔心他安危　卻遭抓頭猛撞殺
入秋最強東北風甩豪大雨「19°C濕冷3天」　一周2波變天時程
快訊／城中城46死！「豆花阿姨」涉重嫌　法院裁定羈押
快訊／陳修將女友致命死亡原因曝！　兩人住摩鐵至少7天
台北2大「類城中城危樓」坐落精華區　在地人：從小看到大都拆不
陳修將認了！涉殺害22歲女友：頭去撞到重物　檢方聲押

分享給朋友：

追蹤我們：

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 地方最新 全站最新

快訊／陳修將女友致命死亡原因曝！　兩人住摩鐵至少7天

新北校園犬夯萌繪畫徵選　動保處盼教育往下紮根觀念

新北淡水樹興慢活輕旅行　體驗特色農村生活樂趣

反惡罷！力挺陳柏維　彰化綠營魏明谷行動加入

快動工了！　市議員葉明月關心中壢區吉林路道路拓寬進度

龍潭捷運站連結大溪轉運站　議員林昭賢：發展觀光輕軌路線

桃園陽光山林滯洪池整修1200萬　議員李家興力爭市府協助「有望」

桃園航空城區段徵收工程簽約　廉政平臺同步啟動

拜訪友人卻走上國道　警緊急攔下失智男

台南藍軍支持設畜牧專區解決民怨　選不利耕種、地層下陷、可以種電作地點

帥腹肌男抱2愛犬跳鋼管舞❤　淡定轉圈圈！網笑：不暈嗎？

「76行者總召集人」陳修將被逮捕　22歲女友陳屍摩鐵！全案調查中

城中城嫌疑情侶檔她偵訊3次改口　骨董店老闆曝內情：每天都喝酒

遭挖眼女店員出院！害羞錄影片　曝「視力看得到」：不要擔心我

澎恰恰台版《魷魚遊戲》第二集　孔劉換人演..1.2.3木頭人「姜曉神還原」！

寶寶開寵物籠忘情吸兔子飲水器 被媽抓包秒燦笑：牠的比較好喝

調皮兒拿「整罐痱子粉」猛塗全身　媽見白臉慘況：好笑到無法罵人

他撞爛1688萬藍寶堅尼落跑！　法官判「只需賠8萬8」車主氣炸

城中城惡火奪46命陳其邁鞠躬歉　被問「曾嗆胡志強下台」停7秒回應

女重返城中城...「捧貓遺體」爆哭 痛心喊：死的不只46人還有3隻貓

快訊／陳修將女友致命死亡原因曝！　兩人住摩鐵至少7天

新北校園犬夯萌繪畫徵選　動保處盼教育往下紮根觀念

新北淡水樹興慢活輕旅行　體驗特色農村生活樂趣

反惡罷！力挺陳柏維　彰化綠營魏明谷行動加入

快動工了！　市議員葉明月關心中壢區吉林路道路拓寬進度

龍潭捷運站連結大溪轉運站　議員林昭賢：發展觀光輕軌路線

桃園陽光山林滯洪池整修1200萬　議員李家興力爭市府協助「有望」

桃園航空城區段徵收工程簽約　廉政平臺同步啟動

拜訪友人卻走上國道　警緊急攔下失智男

台南藍軍支持設畜牧專區解決民怨　選不利耕種、地層下陷、可以種電作地點

胡智為首度對悍將先發　陳鴻文對獅有一套

《LOL》DK率先出線…C9谷底翻身連勝FPX、RGE　死亡A組進加賽！

甜茶「巧克力冒險工廠」帥照曝光！神複製強尼戴普邪氣眼神

連開11次頭獎！今彩539「一夜3注中」各拿1000萬　獎落3縣市

快訊／大陸「神舟十三號」載人飛船發射升空　順利進入預定軌道

專家教「眼部護理3大秘訣」　舒緩乾澀疲勞還能防眼紋

陳修將涉殺22歲女友！昔日愛妻女「顧家形象」破滅　夫妻合照刪光

女嬰送保母家「頭部重擊亡」！媽PO最後牽手照：謝謝妳來到我身邊

港星21歲自閉症兒「宿舍遭職員打到骨折＋扯髮」！　怒報警控虐待

林秀晶、李到晛新戲「禁忌戀設定」惹議！　韓網批：無法入戲

比莉姐暗黑料理自豪「周湯豪吃了還是帥」　ØZI不見外送員：我怕我超醜

地方熱門新聞

陳修將帶女友住摩鐵至少7天

日月潭連3天冒泡泡！在地人憂天災前兆

九龍大樓24死　白布條掀恐怖傳聞

城中城釀高雄最慘火警！同區樓曾奪24命

24歲男打完AZ猝死　解剖報告出爐

竹市水果阿嬤出院　不記仇「想給阿弟重新出發機會」

反刪Q　魏明谷力挺聲量大

再登網路溫度計「好感王」

新北「天震」三巨響　原因成謎！

龍潭捷運站連結大溪站　發展觀光輕軌路線

淡水樹興慢活輕旅行　體驗特色農村生活

煞氣重？衛爾康舊址半年斬4千萬求售

台南七股鹽田蚵農失蹤協尋救援

《蓬萊仙島-漢鍾離》重返台南

更多熱門

相關新聞

頭撞到重物！陳修將涉嫌殺害22歲女友

頭撞到重物！陳修將涉嫌殺害22歲女友

彰化縣埔心鄉15日傳出命案，22歲胡姓女子與「76行者美容修復團隊」總召集人陳修將入住摩鐵，15日卻全身多處外傷，送醫後不治身亡。檢方經過複訊，認為陳男涉殺人等罪嫌，且有逃亡串證之虞，向法院聲請羈押禁見。

即／陳修將逮捕畫面曝光！女友離奇亡

即／陳修將逮捕畫面曝光！女友離奇亡

即／陳修將否認殺害女友！檢以殺人罪偵辦

即／陳修將否認殺害女友！檢以殺人罪偵辦

陳修將涉殺女友　家人曝近日行程

陳修將涉殺女友　家人曝近日行程

陳修將22歲女友離奇亡　口鼻滲出褐色液體

陳修將22歲女友離奇亡　口鼻滲出褐色液體

關鍵字：

陳修將彰化埔心76行者部彰聲押

讀者迴響

熱門新聞

頭撞到重物！陳修將涉嫌殺害22歲女友

生前發文「幫找陳修將」！22歲女卻遭殺害

「76行者」陳修將被逮捕！22歲女友陳屍摩鐵

女嬰在保母家頭受重創亡！爸心碎發聲了

鳳梨揭女嬰身亡　網友到保母家撒冥紙、砸雞蛋

陳修將涉殺女友　家人曝近日行程

陳修將帶女友住摩鐵至少7天

小鬼妹婿澄清出軌「大家都是朋友」！喊話爆料人

陳修將涉殺女友　昔顧家形象破滅

陳修將22歲女友離奇亡　口鼻滲出褐色液體

郵局前碰一聲　28歲男負債百萬墜樓爆血亡

豪大雨探19°C濕冷3天　一周2波變天

城中城「豆花阿姨」涉奪46命　律師分析：最重只能判5年

黃鐙輝跳海出意外！腳爆血險截肢

鄧佳華又接超扯新工作！演藝圈大哥「狠下最後通牒」

更多

最夯影音

更多
帥腹肌男抱2愛犬跳鋼管舞❤　淡定轉圈圈！網笑：不暈嗎？

帥腹肌男抱2愛犬跳鋼管舞❤　淡定轉圈圈！網笑：不暈嗎？
「76行者總召集人」陳修將被逮捕　22歲女友陳屍摩鐵！全案調查中

「76行者總召集人」陳修將被逮捕　22歲女友陳屍摩鐵！全案調查中

城中城嫌疑情侶檔她偵訊3次改口　骨董店老闆曝內情：每天都喝酒

城中城嫌疑情侶檔她偵訊3次改口　骨董店老闆曝內情：每天都喝酒

遭挖眼女店員出院！害羞錄影片　曝「視力看得到」：不要擔心我

遭挖眼女店員出院！害羞錄影片　曝「視力看得到」：不要擔心我

澎恰恰台版《魷魚遊戲》第二集　孔劉換人演..1.2.3木頭人「姜曉神還原」！

澎恰恰台版《魷魚遊戲》第二集　孔劉換人演..1.2.3木頭人「姜曉神還原」！

熱門快報

即時開箱賞屋 房市一手消息！

即時開箱賞屋 房市一手消息！

專家實境開箱賞屋分析，帶你一探究竟北中南房市，不能錯過的最新資訊都在這！

新聞雲APP週週躺著抽

新聞雲APP週週躺著抽

看新聞參加全民搶寶，蘋果3C爽爽抽，周周更新好禮！東森幣好用不藏私！

【週年慶】毛毛商城1歲囉

【週年慶】毛毛商城1歲囉

即日起至10月底，週年慶全站滿千免運 結帳滿$1300再送寵物益生菌防蚤噴霧 立即逛！

ETtoday Podcast聽起來

ETtoday Podcast聽起來

專屬年輕人的網路電台，用聲音陪你通勤上班

台北捷運廣告刊登

台北捷運廣告刊登

ETtoday No.1的廣告代理商，精彩案例搶先看!

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面