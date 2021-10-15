快訊／陳修將女友致命死亡原因曝！　兩人住摩鐵至少7天

▲「76行者」陳修將被聲押。（圖／翻攝自Facebook／陳修將）

記者唐詠絮／彰化報導

知名團體「76行者美容修復團隊」總召集人陳修將7天前與胡姓女友投宿旅館，15日他帶滿身傷的女友就醫卻到院前死亡，檢警當場將人逮捕，偵訊直至深夜，陳修將終於鬆口坦承，2人起爭執，徒手拉扯胡女頭髮，導致胡女受有硬腦膜下出血傷害而死亡，因涉殺人等罪嫌，且有逃亡及串供之虞，向法院聲請羈押禁見。

高雄「城中城」一把惡火造成46人死亡，今天上午「76行者美容修復團隊」已經在號召要前往南部修復，就連媒體也在找總召集人陳修將(40歲)，但他卻人間蒸發電話及手機都沒接，原來已經捲入胡女(22歲)死亡案，被檢方以殺人罪嫌，諭令當場逮捕，後續作相關事證調查。

據悉，胡女與陳修將認識已經有一段時間，10月8日他入住1間汽車旅館，每日付租金1,980元，並帶著胡女入住，期間有換房居住，13日與胡女共同外出2小時，不料15日他突然帶滿身瘀青的女性友人就醫，但胡女到院前已經死亡，檢警懷疑他涉嫌殺人，當場將人逮捕。

▲胡女由員工送醫。（圖／記者唐詠絮翻攝）

據了解，陳修將得知胡女受重傷後，隨即請員工將人帶去醫院就醫，她同時向警方供稱，她「睡前沒有傷、睡後卻全身傷」，供詞避重就輕，警方調查路口監視器畫面後，在根據旅館所收集的跡證，認為陳修將供詞有諸多疑點，檢方後續相驗死者遺體時，發現死者身軀、四肢均有明顯傷口，懷疑案件不單純，加上陳修將供詞否認，進一步偵訊。

彰化地檢襄閱主任檢察官葉建成指出，陳嫌於110年10月15日凌晨2時前某時，在彰化縣埔心鄉某汽車旅館房間內，與女友即胡姓被害人因故爭執，竟基於殺人及傷害致死等犯意，徒手拉扯被害人頭髮，使被害人頭部撞及重物，致被害人受有硬腦膜下出血之傷害而死亡，因認被告涉有殺人等罪嫌，被告所涉為重罪，且有逃亡及串供之虞，向法院聲請羈押禁見。