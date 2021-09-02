首批BNT「復必泰」布條消失　國民黨：根本是此地無銀三百兩！

▲首批BNT疫苗於今日（2日）上午7時30分抵達桃園機場。（圖／記者李毓康攝）



記者杜冠霖／台北報導

首批93萬劑BNT疫苗今（2）日上午7時抵台，外界發現裝箱的「復必泰」字樣消失引起各界討論，對此，國民黨表示，BNT疫苗今天抵達台灣，立刻傳出原本裝箱外的原廠布條，竟有高層下令在下機前移除，「偷拆原廠布條全為討高層歡心，涉犯海關緝私條例，蔡政府又要基層扛責了嗎？」

BNT疫苗在盧森堡起飛前裝箱外觀掛著印有「復必泰」字樣的布條，到桃園機場卸貨時則被移除，國民黨2日在臉書發文表示，這種舉動明顯代表對蔡政府而言，政治考量永遠大於防疫工作，就算撤掉裝箱外的原廠布條，疫苗瓶身依然有「復必泰」標籤，刻意移除布條的作法，根本就是「此地無銀三百兩」。

國民黨指出，這樣的舉動也有違反「海關緝私條例第35條」的疑慮，如果地勤可以在貨物通關前，自行上機撤除裝箱外布條，那就有改裝貨物、非法走私等等可能，跟過去私菸案如出一轍，「私菸案最後蔡政府高層把所有責任推給基層人員，如今是不是又要把自行違反海關緝私條例的問題，推給地勤？」

國民黨表示，行政院長蘇貞昌過去時常跑去地方、海關耍官威，之前還為非洲豬瘟走私肉大發雷霆，現在卻公然知法犯法，而且根據媒體爆料，是因為高層長官不想看到，所以冒著違法風險也要將布條移除，「請蔡政府出面說明到底是誰下達撤除布條命令？」

對於是否違反「海關緝私條例第35條」，關務署回覆，由於僅移除布條，並沒有改裝、移動；搬運、塗改或拆封，因此沒有違反第35條規定。

總統府發言人張惇涵表示，相關決定是由捐贈方要求代理商辦理，「請各界勿以訛傳訛，傳遞錯假訊息。」慈濟基金會也回應，此為廠商首批派送時的宣傳慣例，但事先並未告知，因此「依照約定在疫苗抵達後移除。」

對此，衛福部長陳時中稍早表示，有探詢過台積電，那是BNT第一批送出都會掛上的宣傳布條，跟他們約定不同，「我們是受贈單位。他們是購買單位，他們要求到台灣後要移除，所以也就這樣做了。」