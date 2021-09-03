「自己國家自己救」馬英九致敬國軍　再籲蔡英文記取阿富汗教訓

▲馬英九軍人節致敬國軍。（圖／翻攝馬英九臉書）

實習記者張鈞量／台北報導

前總統馬英九3日軍人節在臉書發文向國軍官兵致敬，「您們堅強守護著中華民國與全體國人的安全，辛苦了」。同時也表達了對阿富汗時局的看法，並呼籲總統蔡英文，記取此次阿富汗教訓，恪守三軍統帥的職責，讓台灣遠離戰禍。

馬英九文中表示，軍人節向全體國軍官兵致敬，您們堅強守護著中華民國與全體國人的安全，辛苦了。也虔敬祈求國軍弟兄姊妹們，都能在無私無我的有效領導下，為了正確的國家目標，繼續保衛中華民國與全體國民。

馬英九提到，美軍倉促撤出阿富汗，已成當前世界的陰影與悲劇。在爆炸中殉職的23歲美國海軍陸戰隊女兵Nicole Gee，不久前還在機場被媒體捕捉到懷抱難民嬰兒輕哄的溫馨畫面，見證戰火中的人性光輝，令人動容。她自己也在社群網路貼出這張照片，開心表示「我熱愛我的工作」。沒想到數日後，壯烈犧牲，讓人不捨。

馬英九說，今天我們在台灣，生活在和平安定中，遠離戰爭。「面對大陸，我們當然應該不求戰、不畏戰，但兵凶戰危，我們也一定要備戰與避戰」，因為自己的國家自己救，不能全靠他國的保護。

馬英九也再次呼籲，今天是軍人節，一方面要為國軍打氣，一方面更希望蔡英文，記取此次阿富汗教訓，恪守三軍統帥的職責，讓台灣遠離戰禍。