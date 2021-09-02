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教育部發函查蔡英文博士學歷曝光　考選部：通案性作法無例外

▲▼總統蔡英文於總統府發表談話。（圖／總統府提供）

▲總統蔡英文。（資料照／總統府提供）

記者蔡文鈴／綜合報導

總統蔡英文論文門事件未歇。有媒體報導，旅美教授林環牆質疑早在1987年，考選部就曾發函教育部，要求對蔡英文的博士學歷進行調查。對此，考選部今（2）日表示，報導涉有不實臆測，特予嚴正澄清。

報導指出，林環牆在臉書出示一份文件，該公文顯示考選部要求啟動調查蔡英文的博士學歷，教育部隨後在1987年的9月3日也發出一份公文函，要求駐英國自由中國中心向英國校方進行查證。

考選部表示，在78年底之前，由於國人或外國人持國外學歷報考國家考試，其國外學歷必須符合教育部採認規定，故考選部歷來均函請教育部協助，由教育部函轉駐外單位查證。此實為通案性的作法，並無例外。直到教育部於78年12月27日訂頒「查證認定國外學歷作業要點」，授權考選部逕行查證國外學歷後，才由考選部自行處理。

考選部說明，本案為「申請國外學歷採認的考試報名資格案件」，適用於所有持國外學歷報考國家考試的考生，並無針對任何個人。

考選部強調，由於蔡總統前於76年間向考選部申請認定國家考試應考資格，考選部乃依機關權責，將其繳交之倫敦政經學院哲學博士學位證書，函請教育部協助查證，教育部遂轉函駐英國自由中國中心協助查證。依教育部回函：「其畢業資格經查屬實。」考選部因此認定蔡總統具備所申請考試之應考資格。

▼獨立觀察臉書粉專公布一份公文，考選部曾要求教育部查蔡英文博士論文。（圖／翻攝獨立觀察臉書）

▲▼獨立觀察臉書粉專公布一份公文，考選部曾要求教育部查蔡英文博士論文。（圖／翻攝獨立觀察臉書）

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