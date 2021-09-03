賴士葆：除了蔡政府　沒人在乎BNT瓶子印什麼文字標籤

▲國民黨立委賴士葆。（資料照／記者李毓康攝）

實習記者張鈞量／台北報導

首批BNT疫苗昨（2日）到貨，其冷藏櫃原掛印有「復必泰」字樣的布條，在卸貨時消失，引起朝野熱議。國民黨立委賴士葆3日批評，除了蔡政府之外，瓶子外面印什麼文字標籤根本不重要，沒有人在乎。

賴士葆在臉書發文表示，上機前掛有「復必泰」的布條，下機後被消失，各家媒體都做了詳盡的說明，原本以為疫苗告急，蔡政府已經不再讓意識形態的政治防疫來主導政策，所以痛改前非，讓印有「復必泰」外面包裝的BNT疫苗可以進來，結果發現骨子裡根本沒有任何改變，只是迫於形勢罷了。

賴士葆認為，總統府發表聲明說這是由捐贈方要求辦理，真是欲蓋彌彰，沒有人會相信永齡、台積電、慈濟會如此政治考量要將「復必泰」布條拆除，大家應該會認為捐贈方是被要求要拆布條並且發表聲明。

賴士葆批評，大家在乎的是品質裡面有效、有防護力的疫苗，瓶子外面印什麼文字標籤根本不重要，沒有人在乎，除了蔡政府之外。

賴士葆強調，總統蔡英文年輕人的民調少了一半，所以年輕人怒吼沒有施打疫苗，讓政策轉彎可以讓年輕人優先，我接到很多中年人抗議被政府遺棄，他們說他們這一層是振興經濟的主力，家中上下都打了，他們卻完全被排除，因此怒不可遏。

賴士葆質疑，陳時中感謝再感謝，但是就是不後悔因為意識形態的政治考量讓BNT疫苗晚了半年才進來，讓台灣人陷入世代的疫苗爭奪，孰令致之？蔡政府疫苗採購的失策愧對全民，更不要說8百多染疫喪生的人了。