跟我睡妳生小孩！黃捷打高端收恐嚇信　回嗆：第2劑會準時打

記者賴文萱、吳世龍／高雄報導

高雄市議員黃捷今（3）日對外表示，她在打到高端疫苗，昨日收到兩封恐嚇信，內容對她進行非常嚴厲的言詞恐嚇，除了說要檢舉她之外，更用性羞辱等過分言詞辱罵她。黃捷也立即報警反擊，不排除走法律程序，並強調她不會退縮，甚至第二劑可以預約的時候，也會準時預約、準時施打。

▲黃捷打高端疫苗後，收到2封恐嚇信，她也報警反擊「絕不退縮」。（圖／記者吳世龍攝）

▲黃捷出示打高端疫苗後，收到的2封恐嚇信。（圖／記者吳世龍攝）

黃捷下午出面指出，第一時間收到信的感想是滿難過的，從防疫以來，大家對疫苗紛紛擾擾，但是不應該因為她選擇某種疫苗，就針對她進行非常嚴厲的言詞恐嚇，這已經失去理性了，「當前疫情還沒過去，今天桃園又升級，大家應該要意識到，病毒才是敵人，不是國產疫苗，也不是打國產疫苗的人。」

黃捷表示，大家都有選擇疫苗的權利，不應該去干預別人，即便到現在，她也不覺得她打國產疫苗有錯，因為輪到她，她就去打，是對的選擇。她強調，儘速提升自己保護力，提升群體免疫力，應該是全民要有的共識，怎麼會因為她打高端就來恐嚇她，希望這樣風氣不要繼續下去，不然會阻礙國內提升疫苗覆蓋率的速度。





▲警方到場收走2封恐嚇信。（圖／記者吳世龍攝）

事實上，黃捷說，她在8/23打完高端的當天，服務處辦公室就接獲很多來電，充滿不諒解的聲音，質疑疫苗不好的，她為什麼要選擇高端。黃捷則說，她的理由很簡單，就是輪到她就去打，大家沒有資格干預她提昇自我保護力的權利。

▲▼黃捷收恐嚇信報警，警方採集指紋。（圖／黃捷辦公室提供）

隨後，黃捷也立即向警方報案反擊，準備採集信件指紋，先把相關程序完備，後續不排除走法律程序。她直言，即便她打了高端收到恐嚇，也不會退縮，甚至第二劑可以預約的時候，也會準時預約、準時施打，希望大家以盡速施打疫苗這樣的目標一起保護台灣。

▲高雄市議員黃捷施打高端疫苗後，昨日收到兩封恐嚇信。（圖／黃捷提供）

恐嚇信件內容【一】

黃捷這隻三個洞嘴巴+兩個奶頭不要臉下三爛蠢母豬垃圾呆笨傻蠢得可以民進黨蠢豬獸渣垃圾出品的高端役苗是次蛋白，莫德納役苗是較先進的信使核酸二樣完全不一樣蠢母豬畜牲垃圾無恥下三爛黃捷混蛋卻笨到可以將二者混為相同蠢母豬XXX不懂人類的役苗笨蛋蠢豬黃捷垃圾

▲高雄市議員黃捷施打高端疫苗後，昨日收到兩封恐嚇信。（圖／黃捷提供）

恐嚇信件內容【二】

黃捷妹紙妳好，得意忘形後就必須承擔傳染病防治法第64-1條違反第9條規定者，處新臺幣十萬元以上一百萬元以下罰鍰囉！！若我找40個號稱賈正義的鄉親檢舉妳，妳就會跑(遭)路身敗名裂。目前依妳處境及我手邊證據對會獵妳於行政法院非常不利。替妳想到幾個脫身之道。

1. 妳可以找自稱是客家人的總統幫妳或找律師與我會獵輸贏。

2. 跟我睡妳生小孩，我跟別人生的妳不得主張教養，市議員收入都放我帳下，妳每日3餐含宵夜就只有250元。我主張什麼妳照提案諮詢，我閒閒沒事就公益訴訟把他家的錢都變市庫的錢救救高雄老殘窮經濟保障。

妳一定會張牙冽齒問荒唐偉是什麼碗糕？共3小？87有並膩？？？？？？

不瞞妳說。我是行憲108年以來第1個隻身去高雄市警察分駐所踢館過肩摔警察們的民法17，然後將警察官交付橋院審判起訴並456保全處分警察官的老老書童「荒唐偉」，上開警察官也是被罰300萬以下吃黃蓮悶棍者，我美濃我客家我驕傲我48歲了，下開我也爰用刑法134機會方法將台南市長黃偉哲，市議員林志聰，衛生局許以霖，高雄市長陳其邁、法治局王世芳、經發局廖泰翔等等等等等玩弄在掌中，反正他們跑不了法律訴追期、妳也跑不了，指揮官陳時中說依權責卓處逕復(肺中指字1100032897號函)。文到妳黃捷小姐處所有7.0天可想想利弊或馬上報警處理，超過時日我就遵傳染病防治法程序舉報罰到妳遭路，祝高端餘筷

新化荒唐偉

中華民國110年8月27日