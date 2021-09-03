機師+孩雙中鏢！鄉民火了「千萬人第1劑都沒打」：不能隔離14天嗎

▲長榮機師打完2劑AZ仍確診！（示意圖／記者李毓康攝）



網搜小組／劉維榛報導

長榮2名機師爆出突破性感染，其中一人的小孩也確診，指揮中心也宣布，桃園即起至9月9日「強化二級警戒」。消息曝光後，一名鄉民更指責，「國內還有1000多萬人連一劑都沒打，你們（機師）就乖乖14天隔離好嗎？」

指揮中心指出，今日本土個案台北、桃園各一例，其中桃園個案為長榮染疫機師小孩，8月30自覺有疑似中暑症狀，9月2日因家人確診由衛生單位安排採檢，Ct值11，相關接觸者匡列中。

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針對2機師確診，不僅害得孩子確診，就連學校也受影響，今日有2154人進行PCR篩檢，引起全民恐慌。一名網友在PTT痛批，「疫苗都先給你們機師打了，國內還有1000多萬人，連一劑都沒打，你們就乖乖14天隔離好嗎？」

▲有家長指控，校方明知有學生確診，卻讓師生進入校園。（圖／翻攝台北科技大學附屬桃園農工臉書）

網友更氣憤直言，若要講人權2個字，但國內還有一群人也是超高風險者，且下班沒特別隔離，「是誰？就是第一線醫護...不過他們的著裝可是超嚴格的，所以疫情爆發以來，除了一開始的部桃，似乎沒有醫護把病毒從醫院帶回家裡的。」

對此，網友殷切喊話，「如果機師你們的防護裝備可以比照第一線醫護，即使飛到外站也一樣，回到國內才可以卸下，其餘規則一律比照第一線醫護，那我覺得就可以減少隔離天數，不然就乖乖隔離吧，3+11或5+9都不要再想了。」

文章曝光後，底下網友熱議，「這篇正解」、「每次上班都穿兔寶寶裝好了，贊成」、「航空公司有提供空乘免費隔離裝嗎」、「不要太不滿 你對專家討論出來的結論有意見？」「你的想法不健康」、「機師不是一般人」、「不要太不滿，我負責！哪次不負責了」。

▼鄉民氣憤喊話，希望機師也能隔離14天！（圖／翻攝PTT）

