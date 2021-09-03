莫德納、輝瑞「完整接種方案」變3劑！　佛奇：可能成為新標準

▲佛奇認為，未來輝瑞與莫德納可能要施打到3劑。（圖／路透）



記者王佩翊／編譯

美國首席防疫顧問佛奇（Anthony Fauci）2日表示，如果未來輝瑞／BNT與莫德納的新冠疫苗完整接種方案從2劑改為3劑，他也不會感到驚訝。事實上，美國高級衛生官員8月才提出，要民眾在接種第2劑輝瑞／BNT或是莫德納疫苗的8個月後，施打第3劑。

根據CNBC報導，美國當局預計自9月20日該週開始替民眾施打新冠疫苗的加強劑。而這個計畫是由美國高級衛生官提出。佛奇在新冠疫情記者會上則表示，「我必須說，根據我作為一名免疫學家的經驗，我其實一點也不驚訝，完整的疫苗接種方案必須打到第3劑。」

美國聯邦衛生官員引述CDC的3份新研究報告稱，在人們注射第2劑疫苗的數個月後，疫苗對新冠病毒的保護力會減弱。衛生專家也提到，需要接種2劑以上的疫苗是很正常的，例如B肝疫苗或是HPV疫苗都需要接種3劑，而第2劑與第3劑之間需要間隔數月。部分健康專家也表示，不應該稱第3劑新冠疫苗是加強劑。

佛奇2日表示，有理由相信，施打3劑疫苗能提供更持久的防護力，「如果是持久的，那麼3劑疫苗可能成為一個常規的方案。」

事實上，在此之前，美國高級衛生官員也在8月制定新的接種計畫，安排民眾在施打輝瑞／BNT或莫德納疫苗的8個月施打第3劑。

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