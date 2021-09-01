陸補教業龍頭巨人教育宣布倒閉　「雙減政策」轉型失敗斷27年歷史

▲巨人教育成立達27年，在大陸教育雙減政策下轉型失敗。（圖／CFP）

記者魏有德／綜合報導

大陸自7月底正式推行教育「雙減」政策後，補教業受到最大衝擊，不少機構轉型困難就此離開市場。據了解，被稱為大陸補教業龍頭「巨人教育」8月31日宣布倒閉，不少任課教師薪水被拖欠超2個月。至於1.3萬名學員申請退費的相關事宜，巨人教育官方表示，因無法滿足家長退費要求而自責，將透過第三方機構課程消化學費。

▲大陸補教業龍頭巨人教育宣布倒閉。（圖／CFP）

《每日經濟新聞》報導，「巨人教育」官方公眾號公告，巨人學校由於經營困難，秋季將無法繼續向學員提供教學服務。作為一家27年歷史的培訓學校，我們對不能履行對大家的承諾深表歉意和遺憾，由於多種原因，我們也對可能無法滿足家長的退費要求深深自責。

據悉，巨人教育向高思教育、童程童美、核桃編程、溢米輔導等機構尋求協助，提供課程幫助已付費的學員選擇課程以消化學費。至於巨人教育的實體門市已全部關停，有部分家長來到北京的門市，只見玻璃門貼上積極響應國家「雙減政策」的公告，內部已人去樓空。

巨人教育成立於1994年，為一所由培訓機構發展成的大型綜合教育集團，教學領域包括教育培訓、全日制教育、出版及加盟等，培訓對象則是從幼兒、青少年到成人教育領域都有涉入，因此被稱為補教業的「黃埔軍校」，成立後迅速在各地開枝散葉，成為大陸龍頭教育企業之一。