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奪命颶風襲紐約！洪水灌入地鐵站「出口狂冒湧泉」　驚險畫面曝光

▲▼紐約地鐵遭大水灌入，驚險畫面曝光。（圖／翻攝自推特@YwalkWhenUcnFLY）

▲紐約地鐵遭大水灌入，驚險畫面曝光。（圖／翻攝自推特@YwalkWhenUcnFLY）

記者張寧倢／編譯

颶風艾妲（Ida）侵襲美國東北，豪雨造成重要城市大淹水，據ABC NEWS報導，東北部地區死亡人數增至45人，總計已有60人因「艾妲」而喪命。紐約2日清晨宣布進入緊急狀態，大都會運輸署（MTA）表示，洪水淹沒了至少46個地鐵站，民眾紛紛在網路上曝光紐約地鐵遭大水灌入的瞬間驚險畫面。

美國CNN、ABC報導，颶風艾妲從墨西哥灣登陸後，持續往美國東北部地區移動，沿途席捲路易斯安那州、馬里蘭州、賓州、紐澤西州、紐約州等共8個州，總計至少60人因此喪生。紐約市2日清晨發布了有史以來首次的暴洪緊急狀態，並禁止民眾於上午5時以前出門，但這項警示對部分通勤民眾來得太晚，許多人被困在地鐵、公車或是大馬路上。

然而，網路社群上也紛紛湧出大量洪災現場影片，許多網友就曝光了洪水猛然灌入紐約地鐵系統的驚險瞬間，影片中可以看見地鐵站電梯洩水，月台頂部水管爆裂，大水如同暴雨般下進室內，電車車廂直接遭到水洗，更有民眾目擊洪水如噴泉般從地面不斷湧出，向下流至地鐵軌道。另外，民眾也上傳了紐約市區馬路大淹水的各種誇張畫面，還有人直接躺在充氣游泳墊上苦中作樂。

MTA於2日上午透露，紐約至少有46個地鐵站出現淹水災情、地鐵北線有2條路線的列車全數受困，全市約65輛公車被堵住去路或泡水拋錨。紐約市消防局表示，消防員已從地鐵站救出數百位民眾，大約有15到20列地鐵列車動彈不得。另外，紐澤西州除了大西洋城線鐵路之外，其他所有的交通運輸服務都因洪水而被迫停擺。

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