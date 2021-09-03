全球最有錢2大富豪互槓！馬斯克開炮：貝佐斯退休後的工作就是告人

▲馬斯克在推特上狠酸，貝佐斯每天都忙著告人。（圖／路透、達志影像／美聯社）



記者王佩翊／編譯

有錢人的任性！特斯拉與SpaceX執行長馬斯克1日向藍色起源（BLUE ORIGIN）創辦人貝佐斯開炮，狠酸對方退休後每天都忙著提告別人。馬斯克在推特寫道，「對SpaceX提出法律訴訟『實際上』就是他的全職工作。」據SpaceX指出，過去一年中，貝佐斯旗下包含亞馬遜與藍色起源在內的公司平均每16天就要投訴一次。

Filing legal actions against SpaceX is *actually* his full-time job pic.twitter.com/XifRICQ62k — Elon Musk (@elonmusk) September 1, 2021

根據BUSINESS INSIDER報導，亞馬遜發函美國聯邦通信委員會（FCC），呼籲FCC要求SpaceX提交新一份的提案，因為目前SpaceX所提出的方案是靠兩種方法來擴展衛星網路，而非一種。對此SpaceX隨即回信FCC稱，「亞馬遜的請求是在努力阻礙他們的競爭對手，以彌補亞馬遜自己沒有取得的進展。」

SpaceX在信中更指出，在過去的1年內貝佐斯旗下包含亞馬遜與藍色起源在內的公司平均每16天就要投訴他們一次，而法律訴訟已經成為「比技術更大的瓶頸」，暗指貝佐斯自打臉。事實上，貝佐斯自己先前曾表示，訴訟與抗議等監管問題已經對他的太空公司藍色起源的進展產生影響。

SpaceX創辦人馬斯克隔日更是大動肝火在推特上砲火全開稱，「對SpaceX提出法律訴訟『實際上』就是他（貝佐斯）的全職工作。」

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