全球最有錢2大富豪互槓！馬斯克開炮：貝佐斯退休後的工作就是告人

▲馬斯克在推特上狠酸,貝佐斯每天都忙著告人。(圖/路透、達志影像/美聯社)



記者王佩翊/編譯

有錢人的任性!特斯拉與SpaceX執行長馬斯克1日向藍色起源(BLUE ORIGIN)創辦人貝佐斯開炮,狠酸對方退休後每天都忙著提告別人。馬斯克在推特寫道,「對SpaceX提出法律訴訟『實際上』就是他的全職工作。」據SpaceX指出,過去一年中,貝佐斯旗下包含亞馬遜與藍色起源在內的公司平均每16天就要投訴一次。

Filing legal actions against SpaceX is *actually* his full-time job pic.twitter.com/XifRICQ62k