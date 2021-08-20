快訊／馬斯克震撼宣布：「特斯拉機器人」即將問世　推出時間點曝

▲馬斯克預告，特斯拉機器人即將問世。（圖／翻攝Tesla直播、路透社）

記者邱晟軒／綜合報導

特斯拉人工智慧日（Tesla AI Day）今（20日）正式展開，執行長馬斯克（Elon Musk）在發表會中震撼宣布，公司有望會在2022年「某個時間點」推出一款特斯拉人工智慧機器人（Tesla Bot），它將能完成人類日常生活中「危險、重複、或者是無聊的任務」。消息曝光後，引發網友嗨爆。

▲馬斯克預告，特斯拉機器人即將問世。（圖／翻攝Tesla直播）

「特斯拉機器人將會是真的！」在人工智慧日發表會上，馬斯克展示了身高172公分，體重56.6公斤的特斯拉人造機器人原型，並且詳述該機器人面部螢幕會顯示訊息，且擁有人類水準的雙手；機器人結合了超級計算機Dojo的訓練機制，內建FSD計算處理器以及自動駕駛鏡頭，同時它還將能夠完成人類那些「危險、重複、或者是無聊的任務」，包括購物、整理家居等日常指令。

針對特斯拉機器人，現場也有記者詢問，未來它會不會擁有人類的思考模式？馬斯克巧妙回答，「我們不想給你展示科幻電影裡面的東西，只能說，技術真能實現這一步的時候，應該能幫助人類從那些無聊而重複性的工作中解放出來。」

至於特斯拉機器人何時會問世？馬斯克透露，可能要等到明年才會上市。