【英語多益通】1200萬帶你「太空旅遊」　英文怎麼說？

文/徐碧霞Valerie

英國億萬富豪布蘭森(Richard Branson)在7月11日搶先特斯拉創辦人馬斯克(Elon Musk)和亞馬遜創辦人貝佐斯(Jeff Bezos),登上太空船飛抵太空邊緣,完成歷史性的太空旅遊(space tourism)。隨後不久,Jeff Bezos也於同月20日搭乘火箭飛行到國際公認的宇宙邊界卡門線,順利登上太空。

近日,布蘭森所創辦的太空旅遊公司Virgin Galactic更宣布將重啟銷售太空船票,每個座位要價45萬美元,雖然價格不菲但未來的太空似乎將越來越熱鬧了。讓我們來看看國外新聞是如何報導這項世紀大突破吧!

The UK entrepreneur flew high above New Mexico in the US in the vehicle that his company has been developing for 17 years. The trip was, he said, the "experience of a lifetime"… The trip also makes him the first of the new space tourism pioneers to try out their own vehicles, beating Amazon's Jeff Bezos and SpaceX's Elon Musk. (bbc.com, 7/11)

(英國企業家搭乘由他公司開發了17年的交通工具從美國新墨西哥州飛向高空。他說,這次旅行是「一生的經歷」…這趟旅程也讓他擊敗了亞馬遜的Jeff Bezos和SpaceX的Elon Musk,成為第一個嘗試使用自己飛行器的新太空旅遊先驅。)

不同於冷戰時期美蘇兩國為爭奪航太實力地位的太空競賽(space race),這次的競賽是國際億萬富翁們競相飛向太空發展商業的太空航行,這些億萬富翁(billionaire)也是企業家(entrepreneur),這個字是來自法國的外來語,因此第一個音節en的發音是/an/,而不是/ɛn/。

Jack Dorsey of Twitter, like other entrepreneurs before him, didn’t finish college.

(推特創辦人Jack Dorsey 如其他之前的企業家一樣,沒有念完大學。)

race、competition 競賽

競賽(race)可以用作名詞或動詞,不少媒體也在討論Who is winning the race?(誰會贏得競賽?)常出現在同樣情境的單字還有「競爭」compete (v)、「競賽」competition (n)、「競爭者」competitor (n)、「競爭的」competitive (adj),注意形容詞的重音在/pe/這個音節。competitive也常和其他名詞一起搭配使用,如competitive price(有競爭性的價格),也就是價格優勢,比較便宜的意思。如果要形容「競爭激烈」則可搭配tough、intense或fierce等形容詞一起使用。

The United States obviously won the space race by landing on the moon.

(美國很明顯的以登陸月球贏得太空競賽。)

To increase profits against the fierce competition from our rival , we need to come up with a new marketing strategy.

(為了對抗對手激烈的競爭並增加獲利,我們需要有新的行銷策略。)

此外,compete (v)的同義詞是rival (v),rival當名詞是「敵手、對手」的意思,而敵對的狀態則是rivalry (n)。有時在新聞或多益測驗中看到的形容詞unrivaled就是代表「無與倫比的、無可匹敵的」。

The museum has an unrivalled collection of sculpture from Minor Asia.

(這個博物館有無與倫比的小亞細亞的雕刻收藏。)

雖然有些人覺得這趟飛行某些程度上是個publicity stunt(宣傳噱頭),但無論如何,Branson還是先擊敗對手搶得頭香。「擊敗」可以使用defeat或beat來形容;除此之外,beat還有其他意思,例如I’m beat.(我累斃了/精疲力盡)、(It) Beats me.(難倒我了)、Beat someone to it(比某人搶先一步)。

大家常常會以vehicle (n)來形容「汽車」,因此有些人會覺得這裡上下文意思似乎不太符合,然而vehicle更精準的意思是「運輸工具」,只要是用來運輸人或貨物都可以是vehicle,如cart(手推車)、truck(卡車),因此這裡也可以用來形容飛行器,但更精準的說法是spacecraft (n)。

Vehicles without proper permit will be towed at the owner’s expense.

(沒有適當許可證的車輛將會被拖吊,車主自行負責拖吊費用。)

launch 發射、發表

The British entrepreneur Richard Branson has successfully flown to the edge of space and back in his Virgin Galactic passenger rocket plane, days ahead of a rival launch by the Amazon founder, Jeff Bezos, as the billionaires compete to kick off a new era of space tourism. (The Guardian, 7/11)

(當億萬富翁們競相開啟太空旅遊的新時代,英國創業企業家Richard Branson已經乘坐他的維珍銀河客機成功飛到太空邊緣並返回地球,比競爭對手亞馬遜創始人Jeff Bezos的發射提前了幾天。)

launch (n) (v)在這裡代表「(船或火箭的下水/發射)」的意思。另一種解釋為「發表、發布、展開」,我們常在職場中看到「商品的發布或發表」就用product launch (n)。

Virgin Galactic will launch billionaire Richard Branson into space today.

(維珍銀河今晚將送億萬富翁Richard Branson上太空。)

Samson Electronics just launched its latest wearable device in May.

(Samson科技公司在五月剛發表他們最新的可穿戴式裝置。)

kick off可以當動詞「展開、開始」,或名詞kickoff。

The tournament will kick off at 7 p.m. on Saturday.

(錦標賽將在星期六晚上七點開始。)



【多益模擬試題】

1. Two website design companies are vying _____ the government project.

(A) with

(B) for

(C) in

(D) along

2. Building their production plants in Southeast Asia gives the electronics company a competitive _____ over other manufacturers.

(A) edge

(B) insurance

(C) enormity

(D) enquiry

解析:

1. 正解為(B)。題意為「兩間網站設計公司在競爭政府的專案。」本題要選擇適合的介系詞,vying的原型動詞是vie「競爭」的意思,後方競爭的東西會用for來連接,vie for something,故正確答案為(B)。

2. 正解為(A)。本題為單字題,選擇符合句意的單詞,常接在competitive「競爭性」的後面,且符合題意的字為edge (n),解釋為advantage「優勢」的意思,故選(A)。題意為「在東南亞建立生產工廠使這家電子公司比其他製造商更具競爭優勢。」

