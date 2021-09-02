月薪比男友多10萬！她苦問「男生會介意嗎？」　網誠實答案2派戰翻

▲薪水太高還要擔心男友會介意。非當事人。（示意圖／取自免費圖庫Unsplash）



記者黃可昀／綜合報導

伴侶的收入有可能影響到感情，因為牽涉到兩人的金錢觀、花錢習慣等，如果是女方賺得比男方多，會導致彼此心態不平衡嗎？一名女子月薪16萬、男友月薪6萬，雖然她自己不太介意，但很擔心男友會放大此事，「一般男生會介意年紀比自己小的女友薪水多過自己嗎？」

原PO在Dcard表示，她擔任SOHO族接案子，目前月薪16萬還有成長空間，男友則是月薪6萬，雖然同樣有加薪機會，不過很難超越原PO的16萬。她煩惱的並非男友收入比較低，因為兩人物質欲望都很低，除了生活基本開銷，其餘的錢幾乎都是存起來，很少出去玩或是吃大餐，所以這薪水對兩人來說很夠用了。

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▲網友認為，該擔心的是收入落差造成的金錢觀不同。（示意圖／取自免費圖庫Pexels）



原PO覺得尷尬的是，社會還是有男性該扛經濟壓力的刻板印象，也會對男性有賺更多的期望，尤其是她年紀還比男友小，擔心自己收入比男友高這麼多，會造成對方的壓力，「自己是覺得男生能有上進心一起努力就好，一般男生會介意年紀比自己小的女友薪水多過自己嗎？」

一半男網友不介意，反倒為另一半感到驕傲，「一堆女生都不介意男友薪水比自己高了，男生也沒必要在意」、「我會覺得很爽欸，有一個有能力的女友」、「其他人難免會有閒言閒語，不過那也只是因為他們老婆沒辦法賺那麼多」；另一半男網友則難以接受，覺得會出現自卑心態，「老實說是我的話超級介意，沒辦法我是一個想法傳統的沙豬」、「社會大多數的人的觀念可能還是會覺得男的是靠老婆靠女友，這方面也還沒真正的平權」、「我男友說如果我比他高他會介意，他說其實很多男生在這塊還是有點壓力的，所以我覺得好辛苦。」