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首批93.2萬劑BNT順利抵台　賴清德提出三個感謝

▲▼BNT疫苗今(2日)抵台。（圖／翻攝賴清德臉書）

▲BNT疫苗今(2日)抵台。（圖／翻攝賴清德臉書）

記者杜冠霖／台北報導

由永齡／鴻海、台積電及慈濟基金會所購買的BNT疫苗，首批93.2萬劑今早抵台。副總統賴清德表示，必須感謝鴻海／永齡基金會、台積電與慈濟的慷慨捐贈，基於企業責任或宗教慈愛完成艱難的託付，讓全民受惠，「這樣心繫眾生的格局與胸襟，令人感佩。」

對於BNT疫苗抵台，賴清德2日在臉書提出三個感謝，他表示，要感謝鴻海／永齡基金會、台積電與慈濟的慷慨捐贈，基於企業責任或宗教慈愛，完成艱難的託付，讓全民受惠，「這樣心繫眾生的格局與胸襟，令人感佩。」

第二個感謝則是給指揮中心與行政團隊，賴清德指出，在壓力中完成繁瑣流程，讓疫苗能取得認證、順利進口，將盡快完成檢驗，依序施打，讓防護力在各個角落發揮效用。

賴清德最後則感謝國內民眾，他表示，由於疫苗分批來台，要請國人體諒，讓防疫人員、高風險者、長者及幼者優先施打，未來疫描會陸續抵達，政府一定會讓國人都能獲得充足的防護，「感謝感謝民眾的耐心與協力。」

賴清德指出，這麼大規模、長時間的全球疫情，對任何國家來說，每項決策都是兩難與挑戰，所幸國人自律防疫讓疫情得以穩定，國人能在相對安全的環境中等候疫苗到位，建構更嚴密的防護網，「感謝每個提供幫助的力量，台灣平安、團結抗疫！」

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