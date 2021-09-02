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社會 社會焦點 保障人權

罷捷醫師起訴　公開指市議員康裕成「選舉收500萬」　

▲罷免黃捷團體鳳山清捷隊上午11點至中央選舉委員會提交罷免連署書，黃義霖。（圖／實習記者方敬攝）

▲黃義霖醫師。（資料圖／ETtoday記者攝）

記者洪靖宜／高雄報導

去年9月20日，挺韓人士在高雄市三民區，成立「民正言順-拒絕瘦肉精，下架康裕成」的罷康總部，醫師黃義霖登台演說指出「她原來是高雄縣的議員，當時的高雄縣議會選議長時，她也是拿500萬」，讓現任市議員康裕成不滿提告，由於黃拿不出證據證明，依誹謗罪被起訴。

挺韓及時常參加罷免黃捷活動的醫師黃義霖，於去年9月20日參加「民正言順-拒絕瘦肉精，下架康裕成，罷康總部正式成立」的開幕總會上，在台上公開發言：「她原來是高雄縣的議員，當時的高雄縣議會選議長時，她也是拿500萬」、「高雄市議會選議長時，她也是照拿500萬，我們地方的檢察官竟然判她無罪」等話。

現任高雄市議員康裕成不滿被胡亂指控而提告，檢察官請黃義霖出具資料來源，證明康裕成有收500萬元賄款，黃表示自己是根據網路上「高雄市議長賄選案起訴書犯罪事實摘要」查到，但也提不出其他證據，法官認為，黃與康兩人本來就認識，且雙方還曾參加過黨內初選，對議長賄選新聞怎麼可能會不清楚，再者，黃在罷免大會上言論影響力重大，應該要先查證，不能算在言論自由的保障範圍，也非「善意」發表言論，因此偵結後將他依誹謗罪起訴。

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