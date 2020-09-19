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日方悼念李登輝不僅森喜朗、安倍　和歌山市政府也降半旗致意

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▲康裕成透露日本和歌山市政府降半旗向李登輝致意。（圖／翻攝自Facebook／康裕成 高雄市議員）

▲康裕成透露日本和歌山市政府降半旗向李登輝致意。（合成圖／翻攝自Facebook／康裕成 高雄市議員）

記者蘇晏男／台北報導

故總統李登輝追思禮拜19日在真理大學舉辦，日本除了派前日相森喜朗率團來台弔唁外，16日方卸下首相的安倍晉三也特別寫下悼詞，並由日本駐台代表泉裕泰宣讀。另外，高雄市議員康裕成晚間在臉書透露，日本和歌山市政府特別降半旗致意。

▲康裕成透露日本和歌山市政府降半旗向李登輝致意。（圖／翻攝自Facebook／康裕成 高雄市議員）

▲康裕成透露日本和歌山市政府降半旗向李登輝致意。（圖／翻攝自Facebook／康裕成 高雄市議員）

森喜朗與李登輝交情甚篤，即使日前摔傷導致胸肋骨骨裂，且8月9日已到台北賓館弔唁李登輝，仍堅持2度率團訪台參加追思禮拜。對此，外交部表示，森喜朗不辭辛勞，專程率團來台祭悼，顯示日方對李前總統及台日關係的高度重視，外交部表示誠摯歡迎及感謝。

而在典禮過程中，泉裕泰宣讀安倍晉三的悼詞也成眾人焦點之一。對於李登輝的逝世，安倍衷心表達哀悼之意，感懷李登輝將自由、民主、人權等普世價值在台灣扎根，被世界譽為「民主先生」；並且，對增進日本與台灣的相互理解與友好具有重大貢獻。

安倍提到，李登輝溫暖的笑容與有力道的握手、對民主的堅強信念、對台灣的堅定情感與強烈使命感、以及對日本的期待與溫馨話語，彷彿昨日之事至今仍深深刻畫在我內心。

安倍在悼詞中再次向「日台友好」，以及台灣的民主與發展具有巨大貢獻的李登輝前總統，表達深深的感謝與敬意。「今後也請化為「千縷微風」，溫柔守護日本與台灣」。祈求在天之冥福。

▼森喜朗19日出席李登輝追思禮拜，並全程參與。（圖／翻攝自總統府Flickr）

▼森喜朗19日出席李登輝追思禮拜，並全程參與。（圖／翻攝自總統府Flickr）

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