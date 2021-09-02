陳子瑜控「國民黨為匪宣傳」：當年叛亂條例可判7年以上

▲國民黨臉書分享上海復星在社群分享的照片，BNT疫苗在登機前，被私自掛上宣傳布條。（圖／國民黨臉書）



記者陶本和／台北報導

由台積電、慈濟與鴻海永齡購買的93.2萬劑BNT疫苗，2日上午7時由盧森堡運抵台灣，而國民黨在臉書分享掛有「復必泰」字樣的布條照片，恭賀疫苗到貨。對此，台灣基進黨新聞部副主任陳子瑜表示，現在竟然「為匪宣傳」，當年國民黨自己制定的「懲治叛亂條例」第七條，為匪宣傳可是要判七年以上的

在BNT疫苗上機前，上海復星掛上「復必泰」字樣的宣傳布條，並拍照上傳網路社群。據了解，裕利倉儲在起飛前，有先拍照回傳給台積電的對口，台積電方面在發現後，馬上向上海復星提出疑問，認為這與合約不符；而上海復星則解釋，這是宣傳上的慣例，但最終在台積電堅持要求下，上海復星也同意移除宣傳布條。

因此，本來掛在BNT疫苗貨箱外的布條，最終由裕利幫忙聯繫貨艙的人員，在運抵台灣時，於下飛機前移除上海復星私自掛上的宣傳布條。

不過，國民黨在臉書上所分享的照片，則是用上海復星的宣傳照，疫苗裝箱外掛有「復必泰」的字樣。對此，陳子瑜表示，當年用「為匪宣傳」陷人於罪的國民黨，現在也在「為匪宣傳」了呢。

陳子瑜表示，今天是台灣政府和民間企業共同爭取到BNT疫苗抵台的日子，這批被中國政府棄單、台灣搶到的疫苗，新華社大言不慚的包裝成「祖國善意」就算了，更可悲的是，中國國民黨還全力配合中國論調，根本是為匪宣傳。

陳子瑜指出，玄機就在於，一般都是等班機抵台，用落地的照片強調「疫苗到台灣」了，但國民黨卻是刻意選擇上海復星的官方照片，強調印有簡體字的復必泰。

他對照台積電及永齡基金會的共同說法，「此為廠商首批派送時的宣傳慣例，唯事先並未告知，因此依照約定在疫苗抵達後移除。」

陳子瑜認為，國民黨的用意就很明顯，是在幫中國收割郭台銘、台積電和慈濟對台灣的頁獻，「這不是為匪宣傳，什麼才是為匪宣傳？」他說，如果按照國民黨當年自己制定的「懲治叛亂條例」第七條，為匪宣傳可是要判七年以上的。