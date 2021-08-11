「麟洋配」悠遊卡美學被酸爆　他一張圖殘酷對比：認真上班的差別

▲麟洋配悠遊卡。（圖／翻攝悠遊卡臉書）



記者賴文萱／高雄報導

「麟洋配」奪下東奧羽球男雙金牌後成為人氣組合，悠遊卡公司宣布於12日推出「麟洋配」首套悠遊卡，但卡片美學設計卻被網友酸爆。前高雄市政府簡任顧問、台灣基進中央黨部新聞部副主任陳子瑜，就在臉書PO出一張對比圖直言，「這就是專業經理人有沒有認真上班的差別」。

悠遊卡公司預定12日上午11時開放預購「麟洋配」悠遊卡套，今天在臉書粉專正式亮相，每套2張，分別是李洋、王齊麟2人的選手照和Q版圖案，卡面上還有兩人簽名，售價350元。就在樣式曝光之後，許多網友崩潰「誰設計的啊？完全不好看…」、「怎麼設計成這樣....像是小學生的電腦繪圖作業」、「左邊可以，右邊那張真的是美學有問題…」。

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就在麟洋配悠遊卡曝光前，一卡通公司6日20：54也正式開賣麟洋配致勝壓線球的「台灣IN」一卡通。陳子瑜今在臉書PO出對比圖直言，今天很多人在傳這兩張的對比，我必須要很嚴肅的跟大家說：「這就是專業經理人有沒有認真上班的差別」。

▲一卡通發行「麟洋配決勝點」紀念卡，6日晚間20:54開賣 。（圖／一卡通公司提供）

陳子瑜更酸，一卡通的董事長忙著跟市府合作「高雄好家載」等紓困振興措施、提升官股企業美學，悠遊卡的總經理大概忙著看八卦版，才會把好好的素材，搞得讓人好像回到馬英九時期的雙十典禮。

不過，雖然網友嫌爆麟洋配悠遊卡的設計，但李洋也親自留言緩頰，「我覺得很可愛喔！設計我們都有先看過，請大家多多支持。」

▼網友嫌爆悠遊卡設計，李洋留言回應，覺得悠遊卡設計很可愛。（圖／翻攝悠遊卡臉書）



