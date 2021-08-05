「高虹安、蔡壁如國會問政靠練拳擊？」　陳子瑜傻眼：搞錯重點

▲民眾黨跟國民黨都在練習拳擊，台灣基進黨新聞部副主任陳子瑜認為，他們在國會問政上搞錯重點。（圖／陳子瑜臉書）



記者陶本和／台北報導

民眾黨立委高虹安、蔡壁如最近跑去練拳，稱「期待開議後可以用上這些技巧」。對此，台灣基進黨新聞部副主任陳子瑜透過臉書表示，在國會問政靠練拳，是不是搞錯重點，果然很「白藍耶」。

陳子瑜指出，去年7月，國民黨發動占據立院議場三天三夜行動，最後卻因為黨籍立委戰力太肉腳，還不到一天的時間就被「剿滅」，事後國民黨前主席朱立倫找了洪孟楷等人去練拳擊，但除了拍幾張美美的宣傳照之外，隔了一年到現在，都看不出有什麼效果。

陳子瑜表示，民眾黨的高虹安、蔡壁如最近也跑去練拳擊，還說「期待開議之後可以用上這些技巧」。他疑惑地說，「優秀立委評鑑裡面，沒有『拳擊』這一項評分標準啊！」

陳子瑜認為，「問政」需要用到的技巧，應該是熟悉議事規則、掌握法案內容，反應人民心聲、監督政府施政，把重心放在拳擊技巧，是不是搞錯重點。

他也提出幾點建議給民眾黨的立委與黨職人士，除了前面提到的問政技巧外，也有很基本的心法，好比「寫信的中文能力很重要，不要搞錯人稱」、「製圖的版權觀念很重要，不要變成在貶低別人家產品」、「引用新聞照片的來源要注意，全世界那麼多媒體偏偏特別愛用兩岸一家親」。

陳子瑜認為，最重要的是題材跟效益要有原創性，致敬去年的國民黨就算了，但是連「練拳是為了在國會發揮」這個哏都一樣，未免就太不用功了，只會讓外界越來越把「白藍」合在一起看，既然都有大廠的產品，消費者又有什麼理由去選擇仿照小品牌呢？