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女友年薪110萬卻花很兇！他苦問「要管開銷嗎」：叫她報帳很過分？

逛街,購物,血拚,拜金,敗金（圖／取自免費圖庫Unsplash）

▲女友賺得多也花得多。（示意圖／取自免費圖庫Unsplash）

記者黃可昀／綜合報導

夫妻倆經濟獨立，但看不慣另一半的消費習慣，自己有立場干涉嗎？一名男子不久前剛和女友求婚，雖然對方年薪110萬，不過「她花錢花得很兇，現在32歲存款才五十萬」，於是萌生了想管未婚妻開銷的想法，甚至打算要求對方報帳。

男子在Dcard透露，他年薪80萬、女友110萬，女友賺錢能力佳不用擔心開銷，27歲研究所畢業開始工作，第一年就年薪超過80萬，但也因此養成奢侈的花費習慣，「買了不少包包、衣服、化妝品，還買了汽車，租一萬五的房。」

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▲▼示意圖,情緒,焦慮,害怕,低頭,辦公桌,害怕,房間,哭,擔心,情侶,家庭,房子,貸款（圖／123RF）

▲婚後該干涉另一半花錢方式嗎？（示意圖／123RF）

原PO不久前剛和女友求婚，正為兩人婚後生活做打算，自己雖然年薪比較少但已有250萬存款，女友則是存款只有50萬，由於兩人計畫要買房，所以想說管管未婚妻開銷，逼自己跟對方認真存錢，「比如說叫她買東西要報帳，只能刷我的信用卡之類的，這樣會很過份嗎？」

網友認為，「如果有共同開銷的計畫我覺得你可以先跟她好好談，但是花自己賺的錢我個人是覺得沒毛病」、「你擔心存款可以說每個月至少要存多少到一個戶頭，當家庭備用金，剩下的每個月自己多賺的錢就當自己的零用錢」、「婚前溝通好，不是說管開銷，而是說為了家庭共同負擔，可以一起創一個戶頭，每個月固定放進去，家庭支出用共同戶頭，個人的就自己安排。」

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