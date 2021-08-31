純情男被榨乾！同居3年「女友姑媽」竟是女友本人…慘人財兩失

▲陸男以為女友長這樣。（圖／翻攝自微博）

記者鄭思楠／綜合報導

浙江一名28歲陸姓男子在4年前，和一名正妹網友陷入熱戀，期間陸續轉帳幾十萬元人民幣，給對方當「結婚儲備金」。但多年來，女方一直以家教很嚴為由，拒絕會面，更以考察人品為藉口讓「姑媽」住進男方家。沒想到，他近日幫「姑媽」更換手機保護膜時，才發現「姑媽」就是女友本人！

據《澎湃新聞》報導，來自浙江省杭州市的小陸，2017年9月在網上認識了女孩小楊（化名），並發展成網戀關係，他曾到安徽欲與女友見面，但都被其以各種藉口拒絕。

2018年，小楊稱，「姑媽」到杭州散心，要順便考察一下小陸的人品。她囑咐男友，要好好照顧姑媽。根本沒懷疑的小陸就安排「姑媽」在家中居住，且一住就是3年。這些年，小陸還總共轉帳十幾萬元人民幣給女友花。

▲小楊真實面貌。（圖／翻攝自微博）

直至今年8月20日，小陸幫「姑媽」更換手機保護膜時，意外發現手機內有自己跟小楊的聊天紀錄，才驚覺原來照顧了3年的女友「姑媽」，竟就是女友本人。遭此打擊的小陸，隨即憤而報警。

「姑媽」許女被捕後供述稱，自己就是小楊，且除了小陸，同時還以不同的帳號，跟多人保持著曖昧關係。

目前，許女已被依詐騙罪逮捕，詳細案情仍待調查。