他拿剩25元金融卡晃2下　轉身手多了35萬名錶萬寶龍！追逐戰開打

▲桃園市林姓男子今年1月間在蘆竹區台茂購物中心佯稱購物，卻趁機搶走專櫃上價值34萬9千元萬寶龍名錶。（資料照／記者沈繼昌翻攝）

記者沈繼昌／桃園報導

桃園市林姓男子今年1月間酒後逛台茂購物中心，明知金融卡內沒錢，還佯裝客人欲購買價值34萬9千元的萬寶龍名錶，卻趁機搶走後狂奔，店員一路緊追，林還持刀揮舞、揚言「不要跟著我，我有刀」威嚇，最後還跳上計程車企圖逃亡遭運將合力制服；桃園地院審理時，林男明知金融卡僅剩25元，最後下手直接搶走，審結依準強盜罪判處8年有期徒刑，還可上訴。

檢警調查，林姓男子今年1月27日晚上8時許，酒後到蘆竹區台茂購物中心1樓閒逛，其中逛到萬寶龍精品店，向店員佯稱要買萬寶龍手錶，店員拿出1支定價34萬9千元之男用手錶（NICOLAS RIEUSSEC）系列之機械錶給林選購，林竟趁店員不備，抓起手錶往大門狂奔，店員發現後緊追在後。

▲桃園市林姓男子今年1月間在蘆竹區台茂購物中心佯稱購物，卻趁機搶走專櫃上價值34萬9千元萬寶龍名錶，林還持刀向店員恐嚇。（資料照／記者沈繼昌翻攝）

未料，林發現店員緊追不捨，竟卻出預藏美工刀威嚇「不要跟著我，我有刀」，一度刺向店員，還好店員及時閃避，林跑出大門後趁機跳上排班計程車企圖逃離，但因手煞車忘記放下，才開不到50公尺被排班計程司機追上，最後仍被司機與路人合力制服。

桃園地院法官審理時，林男辯稱有拿金融卡給店員想結帳，但餘額僅25元，足見林男明知金融卡金額有限無法支付，認定他自始即無購買手錶之意，林取得手錶隨即放口袋，還向店員謊稱手錶不在其身上直接逃離，顯有搶奪之意圖。

法官審酌，林在檢警偵訊時，一度曾說「因為經濟狀況，喝點酒壯膽想嘗試看看」，事後還辯稱看錯標價，以為是3萬4千餘元，但得手後還持刀刺向店員與攻擊排班計程車司機，有維護贓物與脫免逮捕等施以強暴、脅迫之意，實為加重準強盜犯行；其辯護人聲稱，以本件情節分析，不像是個典型強盜犯人會做的事情，比較像1個醉漢會做的事，醫院、員警都認定他案發時有喝酒，請法院斟酌林是否已達完全缺乏辨識能力，或控制力應已顯著下降。

法官認為，林男攜帶凶器到賣場搶奪財物，還造成現場3人受傷，嚴重破壞社會治安，審結依準強盜罪判處林8年有期徒刑，本案還可上訴。

►不再眷戀青春，因為我持續擁有。

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