2種人打BNT易過敏！莊人祥提醒「3症狀」立即就醫

▲指揮中心指揮官陳時中。（圖／指揮中心提供）

記者張乃文／台北報導

由永齡／鴻海、台積電和慈濟購買的93.2萬劑BNT疫苗，於今上午運抵桃園機場。不過，毒物學專家招名威提醒，BNT雖可打在年輕人身上，但不代表是神藥，「曾經對其他疫苗有過敏的病史或是某些藥物的過敏反應的女性，對BNT就很有較大的可能性會出現過敏反應。」指揮中心也說，無論是對疫苗或藥物屬於可能有高過敏反應者，或盤林西尼等過敏史，都要特別留意。

招名威提到，國外有研究針對施打BNT後出現過敏性休克的病人進行調查後，發現大多數患者曾有藥物（磺胺類、盤尼西林之類的抗生素）、食物（帶殼海鮮、蛋類、熱帶水果）或其他疫苗（狂犬病、流感等）的過敏史。他指出，「在性別上，女性佔有9成（19/21），年齡從27-60都有，而這些出現過敏現象的患者，在緊急治療後，有 20人已康復出院。」

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招名威提醒，接種疫苗前，一定要對自己的用藥病史、身體狀況有所掌握，將狀況事先告知醫療人員，有利於施打疫苗前的安全評估，「但若妳是女性、有藥物或食物過敏史者，施打BNT請多注意，因為這是較易發生疫苗過敏反應的族群。」

指揮中心指揮官陳時中今下午召開疫情者會時強調，不管是使用疫苗或藥物，本來就屬於可能有高過敏反應者，要特別注意，並向醫師諮詢，像是盤尼西林類、海鮮過敏史等，都一定要留意。

▲指揮中心發言人莊人祥。（圖／指揮中心提供）

至於施打BNT後有哪些副作用，發言人莊人祥也解釋，12至15歲的青少年主要還是以注射部位疼痛為主，高達7、8成左右，其他部分，如：發燒約2成。他提到，另外要針對男生，可能會出現極罕見的心肌炎部分，像是心肌炎或心包膜炎的症狀。

莊人祥說，會在校園裡會教導老師及家長，如何觀察注射後是否有急性胸痛或呼吸急促、心悸等反應，一旦發生務必就醫，也因施打後需留觀嚴重過敏反應，因此在校園接種部分，都會有醫護在現場，請學生打完休息30分鐘。而暈針處理跟預防，先前有流感疫苗等經驗，也會再提醒師生並積極衛教。